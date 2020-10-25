Британский чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри вернется в ринг после более полугодовой паузы. Ни Деонтей Уайлдер, ни Энтони Джошуа не станут соперниками Фьюри в ближайшем поединке.

32-летний Тайсон Фьюри сразится с канадцем Саймоном Кином. Об этом сообщает менеджерская компания MTK Global.

Кстати: Фьюри отказывается проводить реванш с Уайлдером

Бой Тайсона Фьюри против Саймона Кина должен пройти 5 декабря в Лондоне (Англия).

Что известно о Кине? Претендента на пояс Фьюри пока нет даже в топ-15 рейтинга WBC. Канадец обладает третьеразрядным титулом WBC International Silver и ни разу не боксировал за пределами Канады. Единственное поражение Кину в октябре 2018 года нанес Диллон Карман, но через 8 месяцев Кин взял реванш.

Фьюри также объявил о том, что следующий бой проведет 5 декабря в Великобритании.

"Большое объявления. Цыганский король возвращается 5 декабря в Лондоне. Оппонент уточняется. Не могу дождаться, чтобы вернуться на ринг и вернуться к тому, что у меня получается лучше всего", – заявил Фьюри.

Фьюри не будет драться с Уайлдером?

В 2020 году должен был состояться третий бой между Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером. Бой должен был пройти в декабре.

Однако, по информации СМИ, Уайлдер просил перенести поединок на 2021 год. Тайсон отказал Уайлдеру, поэтому не известно, состоится ли их третий бой.

В то же время в Фьюри есть контракт на два поединка с Джошуа в 2021 году. Сообщалось, что Тайсон готов драться с Джошуа уже в 2020 году.