Формула-1: Хэмилтон выиграл гран-при Португалии и побил рекорд Шумахера, Леклер – 4-й
В Портимане 25-го октября состоялось гран-при Португалии Формулы-1 сезона-2020. Победу одержал британец Льюис Хэмилтон (Mercedes). Хэмилтон одержал 92-ю победу в Формуле-1 и побил рекорд легендарного Михаэля Шумахера.
Вслед за Хэмилтоном финишировал его партнер – финн Валттери Боттас. Третье место на подиуме занял нидерландец Макс Ферстаппен (Red Bull). Об этом сообщает 24 канал.
Стоит внимания: Пилот бросил бампером в соперника во время гонки и набросился с кулаками: видео
Ход гонки
Начало гонки в Портимане оказалось чрезвычайно интересным. Из-за того, что трасса не прогрелась и накрапывал маленький дождь, преимущество имели гонщики с мягкой резиной.
Следовательно, оба пилота Mercedes Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас, стартовавшие на более жестком комплекте, потеряли лидерство. Возглавил пелотон Карлос Сайнс из McLaren. Также за пределы топ-5 выкатился Шарль Леклер из Ferrari и Макс Ферстаппен из Red Bull.
Однако через несколько кругов жесткая резина начала работать и Боттас вышел в лидеры. За ним шли Хэмилтон, Ферстаппен и Леклер.
Следует отметить, что на первом круге развернуло Серхио Переса из Racing Point после контакта с Ферстаппеном.
А через два круга Хэмилтон вернул себе лидерство, пройдя Боттаса.
На 35-м круге развернулась настоящая битва между Оконом и Пересом: победителем вышел мексиканский пилот.
Две позиции потерял Даниэль Риккардо, которого элегантно прошел Пьер Гасли, а затем, словно на ракете обогнал Сайнс.
В борьбе за 10-ю строчку Себастьян Феттель прошел Кими Райкконена. Зато на 53-м круге с гонки сошел Лэнс Стролл.
На 65 круге Гасли вышел на 5-ю строчку, пройдя Переса со второй попытки. Впоследствии его прошел и Сайнс.
Результаты гонки
- Хэмилтон
- Боттас
- Ферстаппен
- Леклер
- Гасли
- Сайнс
- Перес
- Окон
- Риккардо
- Феттель