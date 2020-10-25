В Портимане 25-го октября состоялось гран-при Португалии Формулы-1 сезона-2020. Победу одержал британец Льюис Хэмилтон (Mercedes). Хэмилтон одержал 92-ю победу в Формуле-1 и побил рекорд легендарного Михаэля Шумахера.

Вслед за Хэмилтоном финишировал его партнер – финн Валттери Боттас. Третье место на подиуме занял нидерландец Макс Ферстаппен (Red Bull). Об этом сообщает 24 канал.

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Ход гонки

Начало гонки в Портимане оказалось чрезвычайно интересным. Из-за того, что трасса не прогрелась и накрапывал маленький дождь, преимущество имели гонщики с мягкой резиной.

Следовательно, оба пилота Mercedes Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас, стартовавшие на более жестком комплекте, потеряли лидерство. Возглавил пелотон Карлос Сайнс из McLaren. Также за пределы топ-5 выкатился Шарль Леклер из Ferrari и Макс Ферстаппен из Red Bull.

Однако через несколько кругов жесткая резина начала работать и Боттас вышел в лидеры. За ним шли Хэмилтон, Ферстаппен и Леклер.

Следует отметить, что на первом круге развернуло Серхио Переса из Racing Point после контакта с Ферстаппеном.

LAP 1/66



Verstappen and Perez touch and the Mexican slides off into the barriers. He's got going again and has made it back to the pits #PortugueseGP #F1 pic.twitter.com/whEfoGinkR — Formula 1 (@F1) October 25, 2020

Rewind to Lap 1



Verstappen Perez



Stewards have looked at this incident and will take no further action#PortugueseGP #F1 pic.twitter.com/K7HOzHvXum — Formula 1 (@F1) October 25, 2020

На 18-м круге Лэнс Стролл во время погони за Ландо Норрисом попал в небольшую аварию: оба смогли продолжить гонку.

LAP 18/66



Stroll's tries to overtake Norris around the outside of Turn 1 and there's contact!



The Canadian spins off, both drivers have wing damage and they've returned to the pits for repairs#PortugueseGP #F1 pic.twitter.com/F0ANqmgaeW — Formula 1 (@F1) October 25, 2020





Stewards have handed Stroll a 5-second time penalty for the earlier collision with Norris#PortugueseGP #F1 pic.twitter.com/nRoauhmBl2 — Formula 1 (@F1) October 25, 2020

А через два круга Хэмилтон вернул себе лидерство, пройдя Боттаса.

На 35-м круге развернулась настоящая битва между Оконом и Пересом: победителем вышел мексиканский пилот.

LAP 35/66



And now it's Ocon and Perez fighting hard



Perez prevails and is P5! #PortugueseGP #F1 pic.twitter.com/ElqXAosJvU — Formula 1 (@F1) October 25, 2020

Две позиции потерял Даниэль Риккардо, которого элегантно прошел Пьер Гасли, а затем, словно на ракете обогнал Сайнс.

LAP 47/66



Gasly gets past Ricciardo at Turn 1 and he's up to P7 - great work from the Frenchman #PortugueseGP #F1 pic.twitter.com/eBn0C6Xnkg — Formula 1 (@F1) October 25, 2020

LAP 49/66



Now Sainz gets past Ricciardo



The Spaniard is up to P8 #PortugueseGP #F1 pic.twitter.com/94ulLAULr5 — Formula 1 (@F1) October 25, 2020

В борьбе за 10-ю строчку Себастьян Феттель прошел Кими Райкконена. Зато на 53-м круге с гонки сошел Лэнс Стролл.

На 65 круге Гасли вышел на 5-ю строчку, пройдя Переса со второй попытки. Впоследствии его прошел и Сайнс.

Результаты гонки