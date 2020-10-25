"Ингулец" 25 октября в рамках 7-го тура УПЛ на своем поле сыграл против "Мариуполя". Гости не сумели использовать преимущество на поле и везут от Петрово лишь одно очко.

Ингулец – Мариуполь 1:1

Голы: Балан, 6 – Бондаренко, 8

Тайм нереализованных моментов

Футболисты "Ингульца" активнее начали поединок. Янаков хорошо обработал верховую передачу и осмелился пробить из-за пределов штрафной – мяч пролетел возле стойки ворот, пишет 24 канал.

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На 6-й минуте великолепный сейв исполнил голкипер гостей Гальчук. Бартулович классно пробил со штрафного – вратарь встал на пути удара, выбив мяч на угловой.

Хозяева разыграли угловой, выполнили передачу в штрафную, где самым ловким оказался Балан. Он сыграл на опережение и первым был на мяче, не позволив голкиперу забрать мяч в руки – 1:0.

Безумное начало в исполнении команд. Следующая атака "Мариуполя" стала сразу голевой. Горбунов протолкнул мяч под опекой трех игроков соперника, отдав передачу на партнера по команде. Бондаренко бильярдным ударом отправил мяч в сетку ворот – 1:1.

"Мариуполь" вышел вперед в счете, удачно замкнув подачу с углового. Но главный арбитр усмотрел нарушение правил в атаке и отменил взятие ворот. Счет не изменился 1:1.

Снова остро было у ворот "Ингульца" после подачи с углового .Чоботенко выпрыгнул выше всех игроков, но мяч после удара головой пролетел в считанных сантиметрах от стойки.

Далее команды обменивались опасными атаками, которые не сумели принести желаемый результат ни одному клубу.

Танковский пробил из-за пределов площадки, но мяч пролетел у стойки. Не на такой удар надеялся игрок "Мариуполя".

Свисток судьи зафиксировал ничьи в первом тайме 1:1.

Преимущество "Мариуполя"

На 57-й минуте нереальную голевую возможность упустил Сикан. Даниил откликнулся на передачу с фланга, но технический брак форварда не позволил его команде выйти вперед в счете.

Опять не повезло Сикану. Голкипер неудачно сыграл на выходе, но юный нападающий не сумел результативно распорядиться подарком судьбы и перевести мяч в пустые ворота.

К середине второго тайма ближе ко второму голу были гости. Но футболистам "Мариуполя" не хватало слаженности в завершающей стадии атаки.

"Ингулец" старался атаковать быстрыми флангами. Но острее были гости.

Футболисты "Мариуполя" снова упустили прекрасную возможность выйти вперед в счете. Голкипер не позволил отличиться в его воротах.

В итоге команды так и не сумели определить победителя в матче – 1:1.

Лучшие моменты первого тайма

Турнирная таблица УПЛ