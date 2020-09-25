Украинские "Десна" и "Колос" сыграли свои матчи квалификации Лиги Европы. Обе команды проиграли и вылетели. "Бавария" и "Севилья" сыграли за Суперкубок УЕФА. Выиграли немцы. Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира в Страсбурге. Такими были главные новости 24 сентября

Украинские команды в Лиге Европы

Два украинских клуба в квалификации Лиги Европы – "Десна" и "Колос" сыграли свои матчи.

"Десна" на выезде играла с "Вольфсбургом". И уступила 2:0. В первом тайме забил Гилавоги. А уже перед самым финальным свистком второй гол забил Гинчек.

Во втором тайме "Десна" осталась в меньшинстве после удаления Тамма, который за три минуты получил две желтые карточки.

"Колос" тоже вылетел, пропустив дважды. Правда основное время матча против хорватской "Риеки" закончилось вничью 0:0. Оба гола украинская команда пропустила уже в экстратайме. Особенно курьезным получился второй гол, который влетел в ворота Волынца.

Из других интересных матчей отметим разгром, который совершил австрийский ЛАСК украинца Чеберко над словацкой "Дунайской Стредой" украинца Безкоровайного. Там зафиксировано 7:0. Чеберко не было в заявке, а Безкоровайный вышел на замену.

Еще один украинец – Вакуленко – забил единственный и победный гол за "Арарат-Армения". Сделал он это на 111-й минуте. Это уже второй раз подряд защитник забивает решающий гол в экстратайме в квалификации Лиги Европы.

Далее также прошли команды украинцев "МОЛ Фехервар", "Либерец" и АЕК. Зато вылетели "Рига", "Судува", "Шериф" и "Анортосис".

Матч за Суперкубок УЕФА

Немецкая "Бавария" и испанская "Севилья" разыграли Суперкубок УЕФА. Победил клуб из Мюнхена.

"Севилья" открыла счет в матче, когда Окампос отличился с пенальти. Но потом Горетцка сравнял счет. В основное время команды так и сыграли 1:1. Победу же "Баварии" принес Хави Мартинес, который вышел на замену.

Свитолина вышла в полуфинал, Костюк в финал

Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира в Страсбурге. В 1/4 финала украинка обыграла швейцарку Жил Белен Тайхманн. За выход в финал Свитолина сразится с победительницей пары Екатерина Синякова – Арина Сабаленко.

В финал, правда квалификации, вышла и Марта Костюк. Речь о "Ролан Гаррос". В полуфинале она обыграла румынку Лауру-Иоанну Паар. И теперь в финале украинка сыграет против японки Куруми Нара.

Пройти в финал квалификации не сумела Ангелина Калинина. Она уступила американке Варваре Лепченко.

Даты матчей отбора на Чемпионат мира 2022

УЕФА утвердила даты матчей отбора на Чемпионат мира 2022 года в Катаре. Главное изменение – теперь сборные будут играть по три матча в одно окно, а не два.

Другое важное изменение – правило пяти замен будет в еврокубках до конца сезона 2020/21.

Соперники "Днепра" в Кубке Европы ФИБА

Баскетбольный клуб "Днепр" после вылета в квалификации Лиги чемпионов, попал в группу Кубка Европы ФИБА. "Днепр" попал в группу E. Соперниками украинцев станут английский "Лондон Лайонс", швейцарский "Фрибург" и польский "Анвил".

Календаря матчей еще нет. Стартует Кубок Европы вплоть 6 января 2021 года.