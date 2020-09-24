Баскетбольный клуб "Днепр" после вылета в квалификации Лиги чемпионов, попал в группу Кубка Европы ФИБА. Там с ним выступят такие же неудачники квалификации Лиги чемпионов.

"Днепр" в Кубке Европы попал в группу E. Соперниками украинцев станут английский "Лондон Лайонс", швейцарский "Фрибург" и польский "Анвил". Два последних клуба тоже вылетели в квалификации Лиги чемпионов.

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Соперники "Днепра" в Кубке Европы ФИБА"

В Кубке Европы ФИБА также выступят еще два украинских клуба – "Киев-Баскет" и "Прометей". Они попали в одну группу, где их соперником еще будет болгарский "Рилски Спортист". Четвертый соперник в квартете еще не определился.

Стоит отметить, что у ФИБА перенесли начало старта Кубка Европы аж на 6 января. Календарь матчей будет известен позже.