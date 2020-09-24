Украинская теннисистка Марта Костюк сделала еще один шаг к попаданию в основную сетку Открытого чемпионата Франции. В полуфинале квалификации украинка не оставила никаких шансов представительнице Румынии Лауре-Иоане Паар.

Победу и выход в финал квалификации "Ролан Гаррос" Костюк оформила за один час и восемь минут, обыграв соперницу по 6:2 в каждом сете.

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В первом сете румынке даже удалось выйти вперед в счете в начале, когда она совершила брейк. Но после этого Костюк выиграла пять геймов подряд, а с ними и сет.

Ситуация повторилась и во втором сете. Паар была впереди 2:0. Но на этот раз Костюк взяла шесть геймов подряд.

Марта Костюк – Лаура-Иоана Паар 2:0 (6:2, 6:2)

Теперь в финале квалификации "Ролан Гаррос" Костюк ожидает матч против японки Куруми Нара. Их матч состоится в пятницу, 25 сентября.