"Севилья" открыла счет в матче с "Баварией" за Суперкубок УЕФА: видео
Немецкая "Бавария" и испанская "Севилья" 24 сентября определяются победителя Суперкубка УЕФА. Испанская команда открыла счет в игре.
Бавария – Севилья 0:1
Голы: Окампос, 13
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Иван Ракитич заработал пенальти после того, как хорвата в штрафной сбил Алаба. Об этом сообщает 24 канал.
Пенальти уверенно реализовал Окампос.
Видео гола Окампоса
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