Немецкая "Бавария" и испанская "Севилья" 24 сентября определяются победителя Суперкубка УЕФА. Испанская команда открыла счет в игре.

Бавария – Севилья 0:1

Голы: Окампос, 13

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Иван Ракитич заработал пенальти после того, как хорвата в штрафной сбил Алаба. Об этом сообщает 24 канал.

Пенальти уверенно реализовал Окампос.

Видео гола Окампоса