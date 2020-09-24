Украинский защитник Сергей Вакуленко стал настоящим героем для клуба "Арарат-Армения". Он забил единственный гол в матче Лиги Европы против словенского "Целье".

Гол Вакуленко забил уже в экстратайме на 111 минуте.

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К этому времени команды играли безголевую ничью. Вакуленко присоединился к атаке команды, когда был розыгрыш углового. Но после подачи со стандарта забить не удалось. Однако игроки армянского клуба удержали мяч. После чего Абрамцумян прострелил в штрафную, и украинский защитник в касание пробил по воротам.

"Арарат-Армения" проходит в следующий раунд. В плей-офф квалификации армянский клуб сыграет дома против сербской "Црвены Звезды". В случае победы, команда выйдет в групповой этап Лиги Европы.