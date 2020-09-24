В четверг, 24 сентября, состоялось заседание Исполнительного комитета УЕФА. На заседании был принят ряд важных для европейского футбола решений, в частности – утвержден календарь матчей квалификации чемпионата мира-2022.

Исполком УЕФА принял решение продлить "окно" в календаре матчей национальных сборных, которые состоятся в сентябре и марте 2021 года. На этих отрезках сборные проведут не по два, а по три матча, информирует УЕФА.

Кстати Опубликован календарь матчей ЧМ-2022 в Катаре: по четыре игры в день, первые в 13:00

В этот период состоятся матчи квалификации ЧМ-2022. Календарь еще должна одобрить ФИФА, под эгидой которой пройдут поединки.

Календарь матчей сборных

22-31 марта 2021 года: три тура отбора ЧМ-2022;

31 мая – 8 июня 2021 года: товарищеские матчи в рамках подготовки к Евро-2020;

30 августа - 8 сентября 2021 года: три тура отбора ЧМ-2022;

4-12 октября 2021 года: два тура отбора ЧМ-2022;

8-16 ноября 2021 года: два тура отбора ЧМ-2022;

21-29 марта 2022 года: стыковые матчи отбора ЧМ-2022.

Сыграет ли Украина на ЧМ-2022 в Катаре? Отбор на чемпионат мира по футболу 2022 пока не состоялся. Жеребьевка запланирована на 29 ноября 2020 года. Европа на ЧМ-2022 будет представлена 13 сборными.

Календарь Лиги наций

Финальный турнир Лиги наций УЕФА будет проведен в октябре 2021 года: 6-7-го числа пройдут полуфиналы, а 10 октября – финал.

Три национальные ассоциации, чьи сборные выступают в группе 1 (Италия, Нидерланды и Польша), заявили о заинтересованности в проведении финального этапа.

УЕФА сохранил правило пяти замен

Исполнительный комитет УЕФА решил оставить в силе правило пяти замен во всех матчах Лиги наций УЕФА, квалификации женского Евро, Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА, женской Лиги чемпионов УЕФА в стыковых матчах европейской квалификации до конца текущего сезона.

Это решение принято с целью снижения нагрузки на футболистов в условиях уплотнения календаря сборных в сезоне-2020/2021 из-за пандемии COVID-19.