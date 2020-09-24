Вольфсбург – Десна: видео гола Гилавоги в ворота украинской команды
Черниговская "Десна" проводит свой дебютный поединок в Лиге Европы. Команда на выезде противостоит немецкому "Вольфсбургу". После первого тайма счет 1:0 в пользу хозяев.
Единственный пока гол в этом матче был забит на 16-й минуте. Отличился Гилавоги.
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Капитан "Вольфсбурга" пришел на подачу углового. Игроки разыграли "домашнюю заготовку", когда навес пошел на ближний край вратарской площадки. Там Штеффен головой в прыжке сбросил мяч дальше в центр на линию вратарской площадки. А уже туда прибежал Гилавоги, который мощно пробил по воротам. Паст не спас.
Видео гола Гилавоги
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