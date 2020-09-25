Ковалевский "Колос" провел свой второй матч в Лиге Европы. Ковалевцы в третьем раунде квалификации на выезде уступили хорватской "Риеке" и не смогли квалифицироваться в плей-офф.

Риека – Колос 2:0

Голы: Эсковаль, 102, Андрияшевич, 115

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Интересно, что еще не так давно "Колос" играл в первой лиге чемпионата Украины. Сейчас команда из маленького села Ковалевки Киевской области претендовала на то, чтобы сыграть в плей-офф, а затем и в групповом этапе Лиги Европы.

Команда стартовала еще во втором квалификационном раунде матчем против греческого "Ариса". На выезде украинская команда победила со счетом 2:1.

К сожалению, ковалевцы свою борьбу закончили. После "Колоса" на "Риеку" ожидает еще одно испытание – хорваты поедут в Копенгаген на матч с местной одноименной командой.

Ход матча – безголевой первый тайм

Уже на третьей минуте игры, судья показал игрокам, "кто здесь хозяин". Никита Кравченко сбил соперника недалеко от своей штрафной, за что получил желтую карточку.

К слову, "Риека" на правах хозяина более уверенно начала матч. В первой десятиминутке "Колос" почти не владел мячом, подстраивая свою игру под соперника.

"Риека" создала два подряд опасных момента у ворот "Колоса". Сначала на 13 минуте на добивании удачно сыграл Гнезда Черин, но мяч прошел мимо ворот. Уже через две минуты Роберт Мурич едва не закрутил мяч в ворота прямо с углового, но здесь удачно сыграл Евгений Волынец.

В экваторе первого тайма уже однозначно понятно, что "Риека" собирается играть первым номером, а вот украинская команда собирается играть от обороны, пытаясь поймать соперника на контратаке.

Намек на шанс забить ковалевцы получили после 25 минуты, когда несколько раз выбежали в быстрые контратаки. Впрочем, к сожалению, ничем опасным это не закончилось.

Это дало определенный результат на 32 минуте. Андрей Богданов с левого фланга подал в штрафную хорватов, но Денис Антюх лишь немного не дотянулся до мяча. Дарко Велкоски в борьбе с Антюхом перевел мяч на угловой.

Ближе к концу матча "Колос" полностью выровнял игру. Теперь матч идет не "в одни ворота", а команды постоянно обмениваются моментами. Впрочем, не слишком опасными.

Под конец основного времени первого тайма украинская команда имела настоящую возможность открыть счет. После подачи со штрафного Евгений Новак оказался с мячом в нескольких метрах от ворот, но отправил мяч над перекладиной.

Заканчивался первый тайм уже при равной игре обеих команд. После неуверенного старта Ковалевский "Колос" смог выровнять игру во второй половине тайма.

Риека – Колос: смотрите видеообзор первого тайма

Второй тайм – время упущенных возможностей

Вторая половина игры началась в том же духе, в котором заканчивался первый тайм. Сначала Павичич с мячом ворвался в штрафную "Колоса", но ударил в руки Евгению Волынцу.

Менее чем через минуту украинская команда пошла в контратаку и тоже создала опасный момент. Владимир Лысенко сбросил на Андрея Богданова прямо на линии штрафной площади, но тот пробил выше ворот.

Первые двадцать минут второго тайма "Колос" начал достаточно уверенно. Единственное, чего не хватило команде Руслана Костишина – ударов по воротам соперника.

После 70 минуты оба тренера одновременно решили усиливать линию атаки. Евгений Селезнев заменил Владимира Лысенко, а вот в "Риеке" на поле вышел второй форвард – Сандро Куленович заменил полузащитника Домагоя Павичича.

На 80 минуте "Колос" имел вторую настоящую возможность забить гол. В контратаке Кравченко прострелил в зону одиннадцати метров, но хорватские защитники опередили Смирного.

В самом конце матча Евгений Селезнев должен был вырывать победу для своей команды. На 90 минуте он принял мяч прямо перед вратарем соперника Невистичем, но с двух метров отправил мяч значительно выше ворот.

Поэтому 90 минут матча оказалось недостаточно, чтобы "Риека" и "Колос" смогли определить сильнейшего. Все закончится в овертайме или в серии послематчевых пенальти.

Риека – Колос: видеообзор второго тайма

Экстратайм – "дождевая" победа "Риеки"

В дополнительном тайма первое, что бросалось в глаза – это ужасная погода, ведь начал падать сильный дождь, а также усталость игроков. Время от времени игроки падали, корчась от судорог. Гнезда Черину после такого случая даже понадобилась замена.

На 102 минуте матча "Колос" все же пропустил гол. После подачи с углового и неудачных попыток вынести мяч забил Жуан Эсковаль.

Риека – Колос: гол Эсковаля

В экстратайме "прекрасно" проявила себя ужасная дренажная система на стадионе "Риеки". В результате ливня поле оказалось полностью в воде, а футбол превратился в "водное поло".

На 115 минуте "Риека" удвоила свое преимущество. После легкого навеса у Евгения Волынца мяч выскользнул из рук и достался сопернику. Франко Андрияшевич забивал уже в пустые ворота "Колоса".

В последние минуты игры ни одна из команд не демонстрировала особого желания играть в футбол, что, опять же, объясняется усталостью и неблагоприятной для футбола погодой. Матч завершился со счетом 2:0, "Риека" едет в Копенгаген, где встретится с местной одноименной командой.

Риека – Колос: гол Андрияшевича