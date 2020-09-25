Українські "Десна" та "Колос" зіграли свої матчі кваліфікації Ліги Європи. Обидві команди програли та вилетіли. "Баварія" та "Севілья" зіграли за Суперкубок УЄФА. Виграли німці. Еліна Світоліна вийшла у півфінал турніру у Страсбурзі. Такими були головні новин 24 вересня

Виліт українських команд з Ліги Європи

Два українські клуби у кваліфікації Ліги Європи – "Десна" та "Колос" зіграли свої матчі.

"Десна" на виїзді грала з "Вольфсбургом". І поступилася 2:0. У першому таймі забив Гілавогі. А вже перед самим фінальним свистком другий гол забив Гінчек.

У другому таймі "Десна" залишилася в меншості після вилучення Тамма, який за три хвилини отримав дві жовті картки.

"Колос" теж вилетів, пропустивши двічі. Правда основний час матчу проти хорватської "Рієки" закінчився внічию 0:0. Обидва гоил українська команда пропустила вже у екстратаймі. особливо курйозним видався другий гол, який влетів у ворота Волинця.

З інших цікавих матчів відзначимо розгром, який вчинив австрійський ЛАСК українця Чеберка над словацькою "Дунайською Стредою" українця Безкоровайного. Там зафіксовано 7:0. Чеберка не було в заявці, а Безкоровайний вийшов на заміну.

Ще один українець – Вакуленко – забив єдиний та переможний гол за "Арарат-Вірменія". Зробив він це на 111-й хвилині. Це вже вдруге поспіль захисник забиває вирішальний гол в екстратаймі в кваліфікації Ліги Європи.

Далі також пройшли команди українців "МОЛ Фехервар", "Ліберец" та АЕК. Натомість вилетіли "Рига", "Судува", "Шериф" та "Анортосіс".

Матч за Суперкубок УЄФА

Німецька "Баварія" та іспанська "Севілья" розіграли Суперкубок УЄФА. Переміг клуб з Мюнхена.

"Севілья" відкрила рахунок в матчі, коли Окампос відзначився з пенальті. Та згодом Горетцка зрівняв рахунок. В основний час команди так і зіграли 1:1. Перемогу ж "Баварії" приніс Хаві Мартінес, який вийшов на заміну.

Світоліна вийшла у півфінал, Костюк у фінал

Еліна Світоліна вийшла у півфінал турніру у Страсбурзі. В 1/4 фіналу українка обіграла швейцарку Жіл Белен Тайхманн. За вихід у фінал Світоліна побореться з переможницею пари Катеріна Сінякова – Аріна Сабаленко.

У фінал, правда кваліфікації, вийшла і Марта Костюк. Мова про "Ролан Гаррос". У півфіналі вона обіграла румунку Лауру-Йоану Паар. І тепер у фіналі українка зіграє проти японки Курумі Нара.

Пройти у фінал кваліфікації не зуміла Ангеліна Калініна. Вона поступилася американці Варварі Лепченко.

Дати матчів відбору на Чемпіонат світу 2022

УЄФА затвердила дати матчів відбору на Чемпіонат світу 2022 року в Катарі. Головна зміна – тепер збірні гратимуть по три матчі в одне вікно, а не два.

Інша важлива зміна – правило п'яти замін буде в єврокубках до кінця сезону 2020/21.

Суперники "Дніпра" в Кубку Європи ФІБА

Баскетбольний клуб "Дніпро" після вильоту у кваліфікації Ліги чемпіонів, потрапив до групи Кубку Європи ФІБА. "Дніпро" потрапив до групи E. Суперниками українців стануть англійський "Лондон Лайонс", швейцарський "Фрібург" та польський "Анвіл".

Календаря матчів ще немає. Стартує Кубок Європи аж 6 січня 2021 року.