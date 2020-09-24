Киевское "Динамо" сыграло матч плей-офф Лиги чемпионов. Усик официально получил дату боя против Чисоры. Таковы были главные новости спорта 23 сентября

Матч "Динамо"

"Динамо" победило в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Киевляне на выезде обыграли бельгийский "Гент". За "Динамо" отличились Супряга и Де Пена.

Как это было "Динамо" в большинстве победило "Гент" в первом матче плей-офф Лиги чемпионов: видео

Ответный Матч между этими командами состоится 29 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский".

Относительно других результатов квалификации Лиги чемпионов, то отметим результативную ничью "Мольде" и "Ференцвароша" 3:3. Команда Сергея Реброва была впереди с разницей в два гола, но удержать преимущество не сумела и проигрывала 3:2. Третий гол за "Ференцварош" забил украинец Игорь Харатин с пенальти.

Дата боя Усика

Александр Усик получил официальную дату боя против Дерека Чисоры. Боксеры выйдут в ринг 31 октября. При этом даты боя еще нет. Хотя промоутеры уже показали проморолик.

Усик уже успел прокомментировать официальное подтверждение даты боя.

Вероятного соперника и приблизительную дату поединка получил и Иван Редкач. Соперником украинца может стать бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Эдриен Бронер. Их бой может состояться в январе 2021 года.

Неожиданная ничья "Руха" и "Шахтера"

"Рух" и "Шахтер" сыграли перенесенный матч второго тура УПЛ. И он закончился с довольно неожиданным результатом 1:1. Так еще и "горняки" весь второй тайм провели в меньшинстве из-за удаления Бондаря.

Забивали в этом матче только гости – сначала Степаненко забил в собственные ворота, а потом Марлос таки сравнял счет.

"Рух" набирает первые очки в УПЛ. А "Шахтер" не выиграет два матча подряд. И занимает шестое место в турнирной таблице после трех туров.

Травмы игроков сборной Украины

Два матча в среду – "Руха" против "Шахтера" и "Гента" против "Динамо" отметились травмами игроков сборной Украины. В первой встрече повреждение получил Евгений Коноплянка. Во второй встрече досрочно поле из-за повреждения покинул Роман Яремчук.

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