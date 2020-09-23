Непобедимый украинский боксер Александр Усик прокомментировал официальное подтверждение боя против британца Дерека Чисоры. Боксеры встретятся 31-го октября.

Усик рассказал, что соскучился по боксу и в течение всего времени работал в своем тренировочном лагере. Об этом сообщает SkySports.

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По словам 33-летнего украинца, Чисора станет настоящим испытанием в новом для Усика супертяжелом весе.

Бой с Дереком будет настоящим испытанием

Я очень скучал по боксу. Я упорно работал в своем тренировочном лагере, чтобы показать увлекательное шоу 31 октября. Я ожидаю, что бой с Дереком будет настоящим испытанием – он сильный, устойчивый и выносливый. Он действительно большой парень, и он сильно бьет

– сказал Усик.

Усик напомнил, что стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Новой задачей украинца является добиться признания в супертяжелом весе.

"Теперь я иду по тому же пути, как супертяж. На своем пути я должен проверить себя против тяжеловесов мирового уровня и Дерек стоит передо мной", – сказал украинец.

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Усик считает 36-летнего Чисору хорошим человеком, однако уверен, что британец забудет об этой черте в ринге.

Многие люди говорят, что Дерек – чудовище, но в глубине души он добрый человек. Я не ожидаю увидеть в нем эту хорошую сторону. Я знаю, что он хочет меня сломить. Но я вода, ветер и огонь – все вместе. Дерек Чисора, я иду за тобой,

– сказал Усик.

Поединок Усик – Чисора состоится 31 октября.