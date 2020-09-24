Київське "Динамо" перемогло "Гент" у першому матчі плей-офф Ліги чемпіонів. Усик офіційно отримав дату бою проти Чісори. Такими були головні новини спорту 23 вересня

Перемога "Динамо"

"Динамо" перемогло у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Кияни на виїзді обіграли бельгійський "Гент". За "Динамо" відзначилися Супряга та Де Пена.

Як це було "Динамо" в більшості перемогло "Гент" у першому матчі плей-офф Ліги чемпіонів: відео

Матч-відповідь між цими командами відбудеться 29 вересня в Києві на НСК "Олімпійський".

Щодо інших результатів кваліфікації Ліги чемпіонів, то відзначимо результативну нічию "Мольде" та "Ференцвароша" 3:3. Команда Сергія Реброва була попереду з різницею у два голи, але втримати перевагу не зуміла і програвала 3:2. Третій гол за "Ференцварош" забив українець Ігор Харатін з пенальті.

Дата бою Усика

Олександр Усик отримав офіційну дату бою проти Дерека Чісори. Боксери вийдуть в ринг 31 жовтня. При цьому дати бою ще немає. Хоча промоутери вже показали проморолик.

Усик вже встиг прокоментувати офіційне підтвердження дати бою.

Ймовірного суперника та приблизну дату поєдинку отримав і Іван Редкач. Суперником українця може стати колишній чемпіон світу у чотирьох вагових категоріях Едріен Бронер. Їх бій може відбутися в січні 2021 року.

Неочікувана нічия "Руху" та "Шахтаря"

"Рух" та "Шахтар" зіграли перенесений матч другого туру УПЛ. І закінчився він з доволі неочікуваним результатом 1:1. Так ще й "гірники" весь другий тайм провели у меншості через вилучення Бондаря.

Забивали в цьому матчі лише гості – спочатку Степаненко забив у власні ворота, а згодом Марлос таки зрівняв рахунок.

"Рух" набирає перші очки в УПЛ. А "Шахтар" не виграє два матчі поспіль. І посідає шосте місце в турнірній таблиці після трьох турів.

Травми гравців збірної України

Два матчі в середу – "Руху" проти "Шахтаря" та "Гента" проти "Динамо" відзначилися травмами гравців збірної України. У першій зустрічі ушкодження отримав Євген Коноплянка. У другій зустрічі достроково поле через ушкодження покинув Роман Яремчук.

Новий тренер збірної Нідерландів

Суперник збірної України на Євро-2020 збірна Нідерландів отримала нового головного тренера. Ним став Франк де Бур.