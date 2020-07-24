Следующим соперником украинца Александра Усика станет британец Дерек Чисора. Бой боксеров супертяжелого веса состоится осенью 2020 года.

Боксеры должны были встретиться 23 мая в Лондоне, но из-за карантина бой отменили. Дэвид Хэй, менеджер Чисоры, в комментарии ютуб-канала iFL TV рассказал о новой дате поединка.

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Новая дата боя

По словам Хэя, бой Усик – Чисора будет организован в октябре 2020 года. Он не стал называть точную дату поединка.

Британец уточнил, что боксеры могут встретиться в начале или в середине месяца. Место поединка Хэй не назвал.

В то же время Хэй в очередной раз передал настроение Чисоры, который стремится сразиться с Усиком в присутствии болельщиков на трибунах.

Дерек не хочет драться с Усиком без зрителей. Он раскрывается, когда бьется перед болельщиками. Чем больше фанатов, то лучше выступает Чисора,

– отметил Хэй.

Он добавил, что Чисора сможет биться в студии или в саду, если это будет необходимо.

Как известно, промоутерская компания Matchroom Boxing на время карантина будет проводить поединки в боксерском саду.

Что известно о Чисоре?