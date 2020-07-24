Усик – Чисора: новая дата боя
Следующим соперником украинца Александра Усика станет британец Дерек Чисора. Бой боксеров супертяжелого веса состоится осенью 2020 года.
Боксеры должны были встретиться 23 мая в Лондоне, но из-за карантина бой отменили. Дэвид Хэй, менеджер Чисоры, в комментарии ютуб-канала iFL TV рассказал о новой дате поединка.
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Новая дата боя
По словам Хэя, бой Усик – Чисора будет организован в октябре 2020 года. Он не стал называть точную дату поединка.
Британец уточнил, что боксеры могут встретиться в начале или в середине месяца. Место поединка Хэй не назвал.
В то же время Хэй в очередной раз передал настроение Чисоры, который стремится сразиться с Усиком в присутствии болельщиков на трибунах.
Дерек не хочет драться с Усиком без зрителей. Он раскрывается, когда бьется перед болельщиками. Чем больше фанатов, то лучше выступает Чисора,
– отметил Хэй.
Он добавил, что Чисора сможет биться в студии или в саду, если это будет необходимо.
Как известно, промоутерская компания Matchroom Boxing на время карантина будет проводить поединки в боксерском саду.
Что известно о Чисоре?
- Британец дрался с Виталием Кличко. Он проиграл украинцу единогласным решением судей. Впрочем, Чисора больше запомнился скандальными действиями.
- В частности, на дуэли взглядов он дал Виталию пощечину. Также Чисора перед поединком плюнул водой Владимиру Кличко в лицо.
- После боя с Кличко Дерек устроил драку с боксером Дэвидом Хэем (нынешним своим промоутером). Оба были на определенный срок дисквалифицированы.
- На данный момент британец провел 41 бой (32 победы, 9 поражений). 26 октября Чисора по итогам 4 раундов победил Прайса.