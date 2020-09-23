Лига чемпионов: результаты матчей и видео голов квалификации 22 сентября 00:06, - Читати новину українською Результаты квалификации Лиги чемпионов / Getty Images Первые матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграли 22 сентября. Победы одержали "Краснодар" и "Зальцбург". Матч "Славии" и "Мидтьюлланна" закончился вничью. Результаты – в обзоре Спорт24 Краснодар (Россия) – ПАОК (Греция) Голы: Клаессон, 39 (пен), Кабелла, 70 – Пелкас, 32

Нереализованный пенальти: Пелкас, 7 Видеообзор первого тайма матча Краснодар – ПАОК Стоит увидеть Ярмоленко забил два гола и отдал две результативные передачи за "Вест Хэм": видео Маккаби (Тель-Авив, Израиль) – Зальцбург (Австрия) Голы: Битон, 9 – Собослай, 49 (пен), Окугава, 57 Видеообзор матча Маккаби – Зальцбург Славия (Чехия) – Мидтьюлланн (Дания) Видеообзор матча Славия – Мидтьюлланн Ответные матчи этих команд состоятся 30 сентября. 23 сентября состоятся еще три матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Они начнутся в 22:00. Гент (Бельгия) – Динамо (Украина)

Мольде (Норвегия) – Ференцварош (Венгрия)

Олимпиакос (Греция) – Омония (Кипр)

Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter