Лига чемпионов: результаты матчей и видео голов квалификации 22 сентября
Первые матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграли 22 сентября. Победы одержали "Краснодар" и "Зальцбург". Матч "Славии" и "Мидтьюлланна" закончился вничью. Результаты – в обзоре Спорт24
Краснодар (Россия) – ПАОК (Греция)
Голы: Клаессон, 39 (пен), Кабелла, 70 – Пелкас, 32
Нереализованный пенальти: Пелкас, 7
Видеообзор первого тайма матча Краснодар – ПАОК
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Маккаби (Тель-Авив, Израиль) – Зальцбург (Австрия)
Голы: Битон, 9 – Собослай, 49 (пен), Окугава, 57
Видеообзор матча Маккаби – Зальцбург
Славия (Чехия) – Мидтьюлланн (Дания)
Видеообзор матча Славия – Мидтьюлланн
Ответные матчи этих команд состоятся 30 сентября.
23 сентября состоятся еще три матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Они начнутся в 22:00.
- Гент (Бельгия) – Динамо (Украина)
- Мольде (Норвегия) – Ференцварош (Венгрия)
- Олимпиакос (Греция) – Омония (Кипр)
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