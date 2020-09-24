Киевское "Динамо" 23 сентября приблизилось к групповому этапу Лиги чемпионов. В первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов украинский клуб в Бельгии победил "Гент".

Гент – Динамо 1:2

Голы: Кляйндинст, 41 – Супряга, 9, Де Пена, 79

Удаление: Безус, 54 (Гент)

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Перед игрой

Обе команды не без проблем подходили к игре, пишет 24 канал. У "Динамо" серьезные проблемы с обороной, где из-за травм не могут сыграть Бурда, Попов, Шабанов и Тимчик. Зато у "Гента" травмировался конструктор игры Кумс.

Также в обеих командах произошли пертурбации – на тренерском мостике киевлян возглавил Мирча Луческу. Хотя румын подал в отставку, он все же остался тренировать команду.

Зато "Гент" после 2 туров в чемпионате Бельгии уволил Йессе Торупа. После 5-го тура из команды попросили уйти румына Ласло Болони. Сейчас исполняющим обязанности главного тренера является Вим де Деккер.

В стартовом составе "Гента" на матч вышли сразу трое украинцев: экс-динамовцы Роман Безус и Роман Яремчук и бывший футболист "Карпат" Игорь Пластун.

Удивил и Мирча Луческу: наставник "бело-синих" оставил в запасе Цыганкова и выпустил на фланги атаки Де Пену и Родригеса.

Ход поединка

Первый удар в матче задало "Динамо": Супряга воспользовался пасом Родригеса перед штрафной бельгийцев и остро пробил. Если бы мяч полетел в угол, то голкипер не смог бы парировать выстрел.

На 9-й минуте "Динамо" провело классную атаку: Караваев ворвался в штрафную и отдал на Буяльского. Виталий нанес удар, а мяч в ворота занес Супряга.

Лайнсмен поспешил сигнализировать офсайд, но судьбу эпизода доверили VAR: видеоповтор показал, что нарушения правил не было, а затем легальный гол – 0:1!

Видео гола Супряги

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В середине тайма у "Гента", который только начал прессинговать, возникли проблемы: травмы получил украинский нападающий Роман Яремчук.

Первый серьезный момент хозяева имели на 36-й минуте: Безуса никто не встретил и он решил нанести дальний удар. Выстрел оказался мощным, но по центру, поэтому Бущан забрал мяч в руки.

Не было бы счастья, да несчастье помогло: именно так можно описать выход на поле Кляйндинста вместо Яремчука. На 41-й минуте он пришел на угловой "Гента", продавил Супрягу и забил гол ударом головой – 1:1.

Видео гола Кляйндинста

Уже в компенсированное к первому тайму время "Динамо" создало первый острый момент после забитого гола. Буяльский нежно навесил в штрафную на Кендзеру и поляк нанес удар головой. К сожалению для киевлян, мяч пролетел мимо ворот.

"Динамо", как и в первой половине игры, более активно начало второй тайм. И на 53-й минуте агрессия "Динамо" дала плоды. Игрок сборной Украины Безус за 4 минуты наиграл на две желтые карточки – удаление.

На 57-й минуте "Динамо" создало первый острый момент во втором тайме: Шапаренко с острого угла мощно пробил в угол, но Роф отбил мяч. Через 2 минуты Луческу усилил атаку: вместо Родригеса вышел Цыганков.

Уже на 63-й минуте Цыганков сделал пристрелку: хавбек сместился в фирменном стиле и нанес удар, но точно в руки Роф. Через три минуты Луческу прибег к интересной замене: вместо Супряги вышел Вербич.

"Динамо "заметно прижимало" Гент": на 69-й минуте Буяльский из пределов штрафной мощно пробил, но снова в руки голкиперу. Через 10 минут давление киевлян таки принесло плоды.

Цыганков нанес удар из-за пределов штрафной и мяч рикошетом от украинца Пластуна оказался у Де Пены. Уругваец пробил по низу между ног Рофу – 2:1.

Видео гола Де Пени

Забитый гол несколько расслабил "Динамо", которое выполнило минимальное задание после того, как осталось в большинстве. В итоге "бело-синие" не развили результат, но и не потеряли – важна победа киевлян.

Ответный Матч состоится 29-го сентября в Киеве на НСК "Олимпийский". Победитель противостояния выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.

"Динамо" – "Гент" / 24 канал