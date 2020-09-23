В среду, 23 сентября, "Рух" провел перенесенный матч УПЛ против донецкого "Шахтера". И матч закончился с неожиданным результатом – команды сыграли вничью. А "Шахтер" почти весь второй тайм провел в меньшинстве.

Рух – Шахтер 1:1

Голы: Степаненко, 47 (авт) – Марлос, 67

Удаление: Бондарь, 49

Этот матч команды должны были сыграть во втором туре УПЛ. Но игру перенесли из-за коронавируса у игроков львовской команды. Так что получилось, что дебютный домашний матч в УПЛ "Рух" провел не против грозного "Шахтера", а "Колоса", которому уступил.

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Несмотря на не слишком неудачную серию "Руха" в этом сезоне – два поражения на старте – на эту игру тренер "Шахтера" Луиш Каштру решил прибегнуть к ротации. И уже к перерыву пожалел о своем решении. На поле вышли Корниенко, Бондарь, Маркос Антонио, Тете, а место в воротах занял Трубин. Пятов, Хочолава, Степаненко, Марлос и Соломон остались в запасе.

Но именно "горняки" создали первый опасный момент в этом матче уже в начале. Тайсон разогнал атаку с центра поля, перед штрафной дав на ход Тете. Бразилец ворвался в штрафную, но его опередил Бандура. Однако голкипер не зафиксировал мяч, отбив его грудью. Первым на добивании оказался Тайсон. Он пытался эффектно пробить рабоной. Получилось эффектно, но мимо.

Впоследствии еще одну возможность упустил Тете. К нему отлетел мяч после навеса Корниенко. Но на этот раз игрок попал в штангу. "Рух" сразу разогнал контратаку, когда Мисик выходил на ворота почти один на один. Но пробил как мимо Трубина, так и рамку ворот.

В середине первого тайма произошел довольно досадный эпизод. Травму получил Коноплянка. Он покинул поле с помощью медиков, а его заменил Марлос.

Коноплянка получил травму в матче против "Руха" / Фото ФК "Шахтер"

До конца первого тайма особых моментов команды больше не создали – на удар Дуця гости ответили моментом Мораеса, когда защитники заблокировали попытку.

Такая неудачная игра "Шахтера" заставила тренера команды прибегнуть к заменам. На поле вышел Степаненко и Соломон. И именно первый стал автором гола в этом матче. Вот только Степаненко забил в собственные ворота. После прострела с фланга он пытался прервать полет мяча. Но лишь направил его в собственные ворота. Мисик пытался пробить, но не дотянулся. Зато дезориентировал Трубина. Вратарь хотел поймать мяч, но сделал это неудачно. И тот мимо голкипера закатился за линию ворот.

Видео автогола Степаненко

А через две минуты после єтого "Шахтер" остался в меньшинстве. Бондарь на краю поля вблизи центральной линии грубо в подкате сыграл против соперника, за что получил желтую карту. Она стала второй для него в этом матче. Так что почти не весь второй тайм "горняки" остались в меньшинстве.

Такое двойное преимущество не слишком положительно повлияло на "Рух". Команда, наоборот, отошла к своим воротам, выжидая момент для контрвыпада. Но вместо этого пропустила гол. На 67-й минуте Тайсон заметил забегание Марлоса. Полузащитник просто проскочил между двух защитников и ворвался в штрафную, куда и получил пас. Оказавшись перед Бандурой, он без проблем перебросил голкипера, который уже завалился на газон.

Видео гола Марлоса

Несмотря на это, "Рух" продолжил играть на контратаках. Иногда игрокам команды не хватало скорости. Но на последних секундах основного времени львовяне могли снова выйти вперед. Кондраков получил мяч на краю поля у входа в штрафную, эффектно обыграл Матвиенко и с острого угла пробивал. Но мяч пролетел мимо дальней штанги, миновав ворота.

Видеообзор матча Рух – Шахтер

Матч закончился вничью. "Шахтер" вторую игру подряд в УПЛ не может победить. А "Рух "набирает первые очки в чемпионате.