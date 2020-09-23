Украинский боксер Иван Редкач возвращается в ринг. Он может провести бой против бывшего чемпиона в четырех весовых категориях Эдриена Бронера. Этот бой может состояться в январе 2021 года.

О проведении боя заявил сам Бронер в интервью Last Stand Podcast with Brian Custer. Иван Редкач в комментарии Ring подтвердил, что этот бой может состояться в январе 2021 года.

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"Молюсь, чтобы он согласился на бой, и потом я сделаю все, что в моих силах", – заявил Иван Редкач.

Оба боксера заинтересованы в проведении этого боя. Для Бронера это возможность вернуться на ринг. Последний раз он выходил на бой еще в январе 2019 года. Тогда для него это закончилось поражением от Мэнни Пакьяо. В целом он не смог выиграть три последних поединка. Перед этим было поражение от Майки Гарсии и ничья с Джесси Варгасом. Поэтому в последний раз Бронер побеждал еще в феврале 2017 года.

И украинец Иван Редкач удобный для этого соперник. У него нет больших побед. Последний бой провел в январе 2020 против Дэнни Гарсии, где уступил решению судей.

Для Редкача это тоже хорошая возможность еще раз напомнить о себе. 34-летний боксер не входит в топ-15 ни одного рейтинга в первом полусреднем или полусреднем весе. Поэтому не может претендовать ни на чемпионские бои, ни на большие гонорары. И если он сумеет победить Бронера в этом бою, то ситуация может значительно измениться.