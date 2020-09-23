Усик – Чисора: появился горячий проморолик боя
Александр Усик и Дерек Чисора наконец получили дату поединка. Украино-британское противостояние состоится 31 октября. Уже появился проморолик боя.
Еще в марте телеканал Sky Sports представил официальный проморолик поединка между Усиком и Чисорой. Боксеры должны были встретиться 23 мая в Лондоне, но бой перенесли из-за пандемии.
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Смотрите проморолик боя Усик – Чисора от Sky Sports
После длительной паузы, во время которой боксеры поддерживали форму, появилась новая дата поединка – 31 октября.
Новый проморолик
Промоутерская компания Matchroom Boxing, которая организует бой, 23-го сентября представила проморолик к бою.
Смотрите проморолик боя Усик – Чисора от Matchroom Boxing
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Что известно про Чисору?
Чемпион Великобритании (2010-2011), чемпион Европы по версии EBU (2013-2014). Дерек провел несколько поединков с топ-боксерами. В 2012 году Чисора проиграл Виталию Кличко, в 2014 году – Тайсону Фьюри. Также британец проигрывал Дэвиду Хэю. В то же время в активе Дерека победа над Карлосом Такамой, с которым должен был встретиться Усик.