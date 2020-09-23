Александр Усик и Дерек Чисора наконец получили дату поединка. Украино-британское противостояние состоится 31 октября. Уже появился проморолик боя.

Еще в марте телеканал Sky Sports представил официальный проморолик поединка между Усиком и Чисорой. Боксеры должны были встретиться 23 мая в Лондоне, но бой перенесли из-за пандемии.

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Смотрите проморолик боя Усик – Чисора от Sky Sports

ANNOUNCED! Oleksandr Usyk v Derek Chisora!



Oleksandr @Usykaa is back in Britain for a massive heavyweight battle against @DerekWarChisora at The O2 on May 23, live on Sky Sports Box Office. pic.twitter.com/YwFFbfvwWS — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) March 11, 2020

После длительной паузы, во время которой боксеры поддерживали форму, появилась новая дата поединка – 31 октября.

Новый проморолик

Промоутерская компания Matchroom Boxing, которая организует бой, 23-го сентября представила проморолик к бою.

Смотрите проморолик боя Усик – Чисора от Matchroom Boxing

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