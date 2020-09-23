Две украинки уступили в квалификации "Ролан Гаррос". Дальше пока прошла лишь Марта Костюк. Артем Кравец подписал соглашение с турецким "Коньяспором". А Александр Филиппов – бельгийского "Сент-Трюйдена". Таковы были главные новости спорта 22 сентября

Украинки на "Ролан Гаррос": дальше прошла только Марта Костюк

В первом круге квалификации "Ролан Гаррос" свои матчи провели три украинки из четырех. Однако в следующий раунд квалификации прошла лишь Марта Костюк, победившая Изабеллу Шиникову.

Леся Цуренко и Дарья Снигур уступили. Хотя последняя была близка к тому, чтобы создать настоящую сенсацию. 18-летняя украинка всухую проиграла первый сет 0:6. А во втором проигрывала 0:5. После чего собралась и выиграла 7:5. Однако в третьем сете, который длился почти час, все-таки уступила.

Ангелина Калинина свой матч квалификации проведет в среду, 23 сентября.

В то время Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге. Она победила польскую теннисистку Магду Линетт. И вернется в топ-5 рейтинга WTA.

Новые клубы Кравца и Филиппова

Украинские нападающие Артем Кравец и Александр Филиппов перешли в новые команды. Бывший игрок "Динамо" присоединился к турецкому "Коньяспору".

В отношении Александра Филиппова, то как и ожидалось, он официально стал игроком бельгийского "Сент-Трюйдена".

Йовичевич стал тренером "Днепр-1"

Бывший главный тренер львовских "Карпат" Игорь Йовичевич снова вернулся в Украину. Хорватский специалист после короткого периода работы в загребском "Динамо" возглавил "Днепр-1".

Разгромная победа украинок

Женская сборная Украины разгромила Грецию в отборе на Евро-2022. И сохраняет шансы пробиться на турнир.

Дублем в этом матче отметилась американская легионерка Николь Козлова, которая вышла на замену во втором тайме.

Университет для Усика

33-летний боксер Александр Усик решил поступить на факультет психологии в Харьковский национальный университет внутренних дел. На поступлении ему пришлось сдавать экзамены по английскому языку и психологии.

Сейчас боксер является аспирантом Львовского государственного университета физической культуры.

Вылет "Днепра" из Лиги чемпионов

Баскетбольный клуб "Днепр" уступил в первом раунде квалификации Лиги чемпионов. Команда проиграла нидерландскому "Гронингену". Финальная сирена зафиксировала более чем уверенную победу "Гронингена" 88:53.

После вылета "Днепр" продолжит выступления в Кубке Европы ФИБА. Там выступают два украинских клуба – "Киев-Баскет" и "Прометей". При этом они попали в одну группу. А матчи группового этапа отложили аж на январь 2021 года.