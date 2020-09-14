Бывший тренер "Динамо" может возглавить "Днепр-1"
Экс-футболист, тренер и функционер "Карпат" Игорь Йовичевич является одним из кандидатов на пост главного тренера "Днепра-1".
По информации FCDnipro.com, хорватский специалист придет в команду в случае отставки Дмитрия Михайленко.
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Менеджмент "Днепра-1" все же намерен расторгнуть контракт с тренером уже на этой неделе, хотя сам он не хочет идти.
Йовичевич покинул "Динамо" Загреб
- Загребское "Динамо" 6 июля официально объявило о прекращении сотрудничества с главным тренером Игорем Йовичевичем.
- Йовичевич возглавил "Динамо" 22 апреля. Под руководством 46-летнего тренера команда провела 7 матчей в чемпионате Хорватии.
- Загребцы одержали 3 победы, потерпели два поражения и два матча свели к ничьей.
- "Динамо", воспитанником которого является Йовичевич, досрочно стало чемпионом Хорватии в конце июня.
Что известно о Йовичевиче?Возглавлял команду загребского "Динамо" до 19 лет. Работал во львовских "Карпатах" (2014-2015 годы), а также был игроком "зелено-белых" (2002-2004).
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