Экс-футболист, тренер и функционер "Карпат" Игорь Йовичевич является одним из кандидатов на пост главного тренера "Днепра-1".

По информации FCDnipro.com, хорватский специалист придет в команду в случае отставки Дмитрия Михайленко.

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Менеджмент "Днепра-1" все же намерен расторгнуть контракт с тренером уже на этой неделе, хотя сам он не хочет идти.

Йовичевич покинул "Динамо" Загреб

Загребское "Динамо" 6 июля официально объявило о прекращении сотрудничества с главным тренером Игорем Йовичевичем.

Йовичевич возглавил "Динамо" 22 апреля. Под руководством 46-летнего тренера команда провела 7 матчей в чемпионате Хорватии.

Загребцы одержали 3 победы, потерпели два поражения и два матча свели к ничьей.

"Динамо", воспитанником которого является Йовичевич, досрочно стало чемпионом Хорватии в конце июня.