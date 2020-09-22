Непобедимый украинский боксер Александр Усик решил подкрепить свою физическую силу еще и умственной. Олимпийский чемпион 2012 решил вступить в Харьковский национальный университет внутренних дел.

33-летний Усик решил поступить на факультет психологии в Харьковский национальный университет внутренних дел. Об этом сообщает "Интер".

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О решении Усика получить второе образование сообщил ведущий "Интера" Андрей Данилевич. Он вместе с боксером сдавал экзамены по английскому языку и психологии.

Никаких поблажек звездным поступающим

Данилевич сообщил, что при поступлении знаменитостям не потакали и они сдавали экзамен вместе с другими абитуриентами на общих основаниях.

Впрочем, после экзамена именитым гостям провели экскурсию по университету, рассказали о его истории и выпускниках, познакомили с преподавателями.

Кроме того, на стадионе университета была организована встреча Андрея Данилевича и Александра Усика с курсантами.



Усик решил вступить в харьковский вуз / Фото "Интер"

Второе образование для Усика

Для украинского боксера это возможность получить второе образование. Сейчас боксер является аспирантом Львовского государственного университета физической культуры.

Вместе с тем, Усик – успешный профессиональный боксер. Украинец становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

Следующий бой Александра должен состояться 31-го октября против Дерека Чисоры. Победитель поединка получит шанс стать чемпионом мира по версии WBO в супертяжелом весе.