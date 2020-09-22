А как же бокс: Усик решил поступить в университет и получить второе образование
Непобедимый украинский боксер Александр Усик решил подкрепить свою физическую силу еще и умственной. Олимпийский чемпион 2012 решил вступить в Харьковский национальный университет внутренних дел.
33-летний Усик решил поступить на факультет психологии в Харьковский национальный университет внутренних дел. Об этом сообщает "Интер".
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О решении Усика получить второе образование сообщил ведущий "Интера" Андрей Данилевич. Он вместе с боксером сдавал экзамены по английскому языку и психологии.
Никаких поблажек звездным поступающим
Данилевич сообщил, что при поступлении знаменитостям не потакали и они сдавали экзамен вместе с другими абитуриентами на общих основаниях.
Впрочем, после экзамена именитым гостям провели экскурсию по университету, рассказали о его истории и выпускниках, познакомили с преподавателями.
Кроме того, на стадионе университета была организована встреча Андрея Данилевича и Александра Усика с курсантами.
Усик решил вступить в харьковский вуз / Фото "Интер"
Второе образование для Усика
Для украинского боксера это возможность получить второе образование. Сейчас боксер является аспирантом Львовского государственного университета физической культуры.
Вместе с тем, Усик – успешный профессиональный боксер. Украинец становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.
Следующий бой Александра должен состояться 31-го октября против Дерека Чисоры. Победитель поединка получит шанс стать чемпионом мира по версии WBO в супертяжелом весе.