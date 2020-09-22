Женская сборная Украины по футболу сохраняет шансы попасть на Чемпионат Европы 2022 года. Очередным шагом для получения путевки на турнир стала разгромная победа над сборной Греции.

Украина – Греция 4:0

Голы: Козлова, 58, 71, Кравец, 88, Апанащенко, 90+5

Украинки не слишком удачно стартовали в группе, проиграв три первых матча. И только в предыдущей игре со сборной Черногории победили. Победное шествие удалось поддержать и в матче против Греции, который состоялся во вторник, 22 сентября, на "Оболонь-Арене" в Киеве.

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Хотя первый тайм в этом матче не давал основания думать о разгромном счете. Единственный действительно голевой момент – удар Малаховой, после которой мяч попал в стойку.

Все изменилось во втором тайме, когда на поле вышла Николь Козлова, выступающая за американскую команду "Вирджиния Тех". Именно она оформила дубль в этой игре, начав разгром соперниц. Сначала отправила мяч в пустые ворота после ошибки голкіперки. А потом забила ударом головой.

В конце встречи забила Кравец. Она тоже отметилась ударом головой. А в компенсированное арбитром время окончательный счет установила Апанащенко.

Женская сборная Украины одержала две победы подряд в отборе на Евро-2022 / Фото УАФ

Женская сборная Украины побеждает и выходит на третье место в группе. Теперь команду Натальи Зинченко ждут матчи с Ирландией и Черногорией дома, а также выезд в Грецию. Украинкам надо побеждать в этих трех матчах. Ведь на Евро-2022 выйдут лишь девять победительниц групп и три лучшие вторые команды. Еще шесть команд, которые станут вторыми в своих группах, разыграют в стыковых матчах последние три путевки. Украина отстает от второй Ирландии на 7 очков. Но имеет на один сыгранный матч меньше.