Украинки разгромили сборную Греции в отборе на Евро-2022: дубль оформила американская легионерка
Женская сборная Украины по футболу сохраняет шансы попасть на Чемпионат Европы 2022 года. Очередным шагом для получения путевки на турнир стала разгромная победа над сборной Греции.
Украина – Греция 4:0
Голы: Козлова, 58, 71, Кравец, 88, Апанащенко, 90+5
Украинки не слишком удачно стартовали в группе, проиграв три первых матча. И только в предыдущей игре со сборной Черногории победили. Победное шествие удалось поддержать и в матче против Греции, который состоялся во вторник, 22 сентября, на "Оболонь-Арене" в Киеве.
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Хотя первый тайм в этом матче не давал основания думать о разгромном счете. Единственный действительно голевой момент – удар Малаховой, после которой мяч попал в стойку.
Все изменилось во втором тайме, когда на поле вышла Николь Козлова, выступающая за американскую команду "Вирджиния Тех". Именно она оформила дубль в этой игре, начав разгром соперниц. Сначала отправила мяч в пустые ворота после ошибки голкіперки. А потом забила ударом головой.
В конце встречи забила Кравец. Она тоже отметилась ударом головой. А в компенсированное арбитром время окончательный счет установила Апанащенко.
Женская сборная Украины одержала две победы подряд в отборе на Евро-2022 / Фото УАФ
Женская сборная Украины побеждает и выходит на третье место в группе. Теперь команду Натальи Зинченко ждут матчи с Ирландией и Черногорией дома, а также выезд в Грецию. Украинкам надо побеждать в этих трех матчах. Ведь на Евро-2022 выйдут лишь девять победительниц групп и три лучшие вторые команды. Еще шесть команд, которые станут вторыми в своих группах, разыграют в стыковых матчах последние три путевки. Украина отстает от второй Ирландии на 7 очков. Но имеет на один сыгранный матч меньше.