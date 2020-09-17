Один из лучших бомбардиров УПЛ может перебраться в Бельгию
Нападающий "Десны" Александр Филиппов может покинуть украинский чемпионат ради команды из Бельгии. Форвардом серьезно заинтересовался "Сент-Трюйден".
Уже в ближайшее время игрок подпишет контракт с бельгийским клубом, сообщает Voetbal Belgie. 27-летний нападающий должен подписать долгосрочный контракт с командой.
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Продолжение карьеры
Одной из опций контракта будет пролонгация футболиста еще на 2 года.
Филиппов очень удачно проявил себя в сезоне-2019/20. Он стал вторым лучшим бомбардиром УПЛ, уступив лишь нападающему "Шахтера" Жуниору Мораесу. В активе Филиппова 16 результативных ударов в 30 сыгранных матчах. Форвард уже стучится в двери национальной сборной Украины.
В прошлом сезоне Филиппов подписал контракт с черниговским клубом до середины 2022 года, поэтому "Десна" может рассчитывать на солидную компенсацию. Форвард помог "Десне" впервые в истории выйти в Лигу Европы.
Черниговская команда стартует в третьем квалификационном раунде турнира, где сыграет против победителя пары "Кукеса" (Албания) – "Вольфсбург" (Германия).
"Сент-Трюйден" по итогам 5-ти туров чемпионата Бельгии набрал 5 очков, клуб располагается лишь на 13 месте среди 18 команд. Ранее в этом клубе выступали украинцы Роман Безус и Игорь Березовский. В прошлом сезоне клуб занял лишь 13 место.
Что известно про Александра Филиппова
- Филиппов – воспитанник донецкого футбола. Известен по выступлениям в "Арсенале" и "Ильичевце".
- 5 июля 2016 года подписал контракт с черниговским клубом. По итогам первого полугодия забил 10 мячей и отдал 4 голевые передачи, став лучшим бомбардиром команды и одним из лучших в лиге. Первую половину сезона 2016/17 "Десна" завершила на 3-м месте, а Филиппов был признан одним из лучших нападающих дивизиона.
- С 2012 года вызывался в состав молодежной сборной Украины. В ее составе в августе 2012 года занял третье место на Мемориале Лобановского, сыграв в обоих матчах. А в январе 2013 года стал финалистом Кубка Содружества, сыграв в 4 матчах сборной и забив один гол.