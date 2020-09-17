Нападающий "Десны" Александр Филиппов может покинуть украинский чемпионат ради команды из Бельгии. Форвардом серьезно заинтересовался "Сент-Трюйден".

Уже в ближайшее время игрок подпишет контракт с бельгийским клубом, сообщает Voetbal Belgie. 27-летний нападающий должен подписать долгосрочный контракт с командой.

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Продолжение карьеры

Одной из опций контракта будет пролонгация футболиста еще на 2 года.

Филиппов очень удачно проявил себя в сезоне-2019/20. Он стал вторым лучшим бомбардиром УПЛ, уступив лишь нападающему "Шахтера" Жуниору Мораесу. В активе Филиппова 16 результативных ударов в 30 сыгранных матчах. Форвард уже стучится в двери национальной сборной Украины.

В прошлом сезоне Филиппов подписал контракт с черниговским клубом до середины 2022 года, поэтому "Десна" может рассчитывать на солидную компенсацию. Форвард помог "Десне" впервые в истории выйти в Лигу Европы.

Черниговская команда стартует в третьем квалификационном раунде турнира, где сыграет против победителя пары "Кукеса" (Албания) – "Вольфсбург" (Германия).

Transfermakt оценивает стоимость игрока в 1,3 миллиона евро.

"Сент-Трюйден" по итогам 5-ти туров чемпионата Бельгии набрал 5 очков, клуб располагается лишь на 13 месте среди 18 команд. Ранее в этом клубе выступали украинцы Роман Безус и Игорь Березовский. В прошлом сезоне клуб занял лишь 13 место.

Что известно про Александра Филиппова