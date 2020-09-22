18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк померялась силами с представительницей Болгарии Изабеллой Шиниковой. Украинка оказалась сильнее соперницы.

Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут. Костюк победила соперницу в трех сетах, пишет 24 канал.

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Марта Костюк (Украина) – Изабелла Шиникова (Болгария) 2:1 (6:1, 3:6, 6:0)

До этого матча украинка дважды побеждала Шиникову. 18-летняя украинка очень уверенно начала квалификационный поединок. Она взяла четыре гейма подряд, два из них были на подаче соперницы – 4:0. Лишь в пятом гейме Костюк позволила болгарской теннисистке взять ее подачу. Но это единственное, что позволила сопернице Костюк в этом сете. Два следующих гейма остались за теннисисткой из Украины – 6:1.

Начало второго сета украинка полностью провалила. Теннисистка из Болгарии взяла пять геймов, отдав Костюк только один на ее же подачи – 1:5. В течение этих геймов вовсе не клеилась игра в украинки.

Отдохнув несколько секунд, Костюк поняла, что нельзя так легко давать сет сопернице и взяла себя в руки. Украинка несколько сократила счет до 3:5, но Шиникова на своей подаче таки взяла этот сет – 3:6.

Третий решающий сет был полностью за украинской теннисисткой. Начало складывалось для украинки как нельзя лучше – украинка забрала четыре гейма подряд.

В пятом гейме Шиникова пыталась показать хоть что-то в третьем сете, но украинка таки оказалась сильнее и взяла под ноль решающий сет – 6:0.

Другая украинка Леся Цуренко неожиданно не смогла выйти победительницей в матче против Чаглы Буюкакчай. Украинка уступила в трех сетах теннисистке из Турции – 6:2, 5:7, 6:1.

Другая украинка Леся Цуренко неожиданно не смогла выйти победительницей в матче против Чаглы Буюкакчай. Украинка уступила в трех сетах теннисистке из Турции - 6: 2, 5: 7, 6: 1.