Дві українки поступилися у кваліфікації "Ролан Гаррос". Дальше поки пройшла лише Марта Костюк. Артем Кравець підписав угоду з турецьким "Коньяспором". А Олександр Філіппов – бельгійського "Сент-Трюйдена". Такими були головні новини спорту 22 вересня

Українки на "Ролан Гаррос": дальше пройшла лише Марта Костюк

У першому колі кваліфікації "Ролан Гаррос" свої матчі провели три українки з чотирьох. Однак в наступний раунд кваліфікації пройшла лише Марта Костюк, яка перемогла Ізабеллу Шинікову.

Натомість Леся Цуренко та Дарія Снігур поступилися. Хоча остання була близька до того, щоб створити справжню сенсацію. 18-літня українка всуху програла перший сет 0:6. А в другому програвала 0:5. Після чого зібралася та виграла 7:5. Однак в третьому сеті, який тривав майже годину, таки поступилася.

Ангеліна Калініна свій матч кваліфікації проведе у середу, 23 вересня.

У той час Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру в Страсбурзі. Вона перемогла польську тенісистку Магду Лінетт. І повернеться у топ-5 рейтингу WTA.

Нові клуби Кравця та Філіппова

Українські нападники Артем Кравець та Олександр Філіппов перейшли в нові команди. Колишній гравець "Динамо" приєднався до турецького "Коньяспору".

Щодо Олександра Філіппова, то як і очікувалося, він офіційно став гравцем бельгійського "Сент-Трюйдена".

Йовічевіч став тренером "Дніпро-1"

Колишній головний тренер львівських "Карпат" Ігор Йовічевіч знову повернувся до України. Хорватський спеціаліст після короткого періоду роботи у загребському "Динамо" очолив "Дніпро-1".

Розгромна перемога українок

Жіноча збірна України розгромила Грецію у відборі на Євро-2022. І зберігає шанси пробитися на турнір.

Дублем у цьому матчі відзначилася американська легіонерка Ніколь Козлова, яка вийшла на заміну у другому таймі.

Університет для Усика

33-річний боксер Олександр Усик вирішив вступити на факультет психології в Харківський національний університет внутрішніх справ. На вступі йому довелося складати екзамени з англійської мови та психології.

Наразі боксер є аспірантом Львівського державного університету фізичної культури.

Виліт "Дніпра" з Ліги чемпіонів

Баскетбольний клуб "Дніпро" поступився у першому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Команда програла нідерландському "Гронінгену". Фінальна сирена зафіксувала більш аніж впевнену перемогу "Гронінгена" 88:53.

Після вильоту "Дніпро" продовжить виступи у Кубку Європи ФІБА. Там виступають два українські клуби – "Київ-Баскет" та "Прометей". При цьому вони потрапили до однієї групи. А матчі групового етапу відклали аж на січень 2021 року.