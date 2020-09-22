Украинский нападающий Артем Кравец после расторжения соглашения с "Динамо" сразу же нашел себе новый клуб. 31-летний форвард будет выступать в Турции за "Коньяспор".

О подписании соглашения сообщает официальный сайт "Коньяспора". Контракт с Артемом Кравцом подписан на два года. Стоящее Йовичевич официально возглавил "Днепр-1" В новом клубе Артем Кравец будет выступать под номером "23".

Кравец подписал соглашение с "Коньяспором" / Фото ФК "Коньяспор" Артем Кравец: возвращение в "Динамо" и расторжение контракта через месяц Артем Кравец этот сезон начал в киевском "Динамо". Однако возвращение в команду выдалось неудачным. Через месяц после подписания контракта клуб и игрок согласились расторгнуть соглашение досрочно.

Кравец провел лишь один официальный матч за "Динамо" – вышел на замену на 23 минуты в последней встрече против "Львова". В четырех встречах даже не попадал в заявку на игру. Сыграл в товарищеском матче против "Колоса".

Причиной расторжения соглашения с "Динамо" Кравец назвал желание получать больше игровой практики, чтобы попасть в сборную Украины.

Кравец уже имеет опыт выступлений в Турции – в "Динамо" он вернулся из "Кайсериспора", за который выступал 2,5 года.