Артем Кравец перешел в турецкий "Коньяспор"
Украинский нападающий Артем Кравец после расторжения соглашения с "Динамо" сразу же нашел себе новый клуб. 31-летний форвард будет выступать в Турции за "Коньяспор".
О подписании соглашения сообщает официальный сайт "Коньяспора". Контракт с Артемом Кравцом подписан на два года.
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В новом клубе Артем Кравец будет выступать под номером "23".
Кравец подписал соглашение с "Коньяспором" / Фото ФК "Коньяспор"
Артем Кравец: возвращение в "Динамо" и расторжение контракта через месяц
- Артем Кравец этот сезон начал в киевском "Динамо". Однако возвращение в команду выдалось неудачным. Через месяц после подписания контракта клуб и игрок согласились расторгнуть соглашение досрочно.
- Кравец провел лишь один официальный матч за "Динамо" – вышел на замену на 23 минуты в последней встрече против "Львова". В четырех встречах даже не попадал в заявку на игру. Сыграл в товарищеском матче против "Колоса".
- Причиной расторжения соглашения с "Динамо" Кравец назвал желание получать больше игровой практики, чтобы попасть в сборную Украины.
- Кравец уже имеет опыт выступлений в Турции – в "Динамо" он вернулся из "Кайсериспора", за который выступал 2,5 года.
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