В сборную Украины вызвали 28 игроков, которых будут готовить к матчам в октябре. Украинские теннисисты вылетели из квалификации "Ролан Гаррос". Артем Кравец покинул "Динамо" через месяц после подписания соглашения. Такими были главные новости спорта 21 сентября

28 игроков для сборной Украины

На октябрьские матчи сборной Украины тренерский штаб вызвал 28 футболистов. Среди них есть новичок – защитник австрийского ЛАСКа Евгений Чеберко. Полузащитник бельгийского "Гента" Роман Безус попал в резерв.

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В октябре сборная Украины меньше, чем за неделю проведет три матча. Ее соперниками будут сборные, которые выиграли три последних Чемпионата мира – Франция, Германия и Испания.

"Ролан Гаррос": Марченко и Стаховский вылетают в квалификации

В 2020 году мужской "Ролан Гаррос" пройдет без украинцев. Илья Марченко и Сергей Стаховский вылетели уже в первом матче квалификации.

Зато в основной сетке турнира выступят сразу четыре украинки – Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Екатерина Козлова и Катарина Завацкая. Еще четыре украинки будут пытаться пробиться через сито квалификации.

Что касается самого турнира, то организаторы изменили суммы призовых. Больше денег (по сравнению с предыдущим сезоном) получат те теннисисты, которые вылетят на предварительных раундах. А победитель получит лишь 70% от прошлогодней суммы призовых.

"Динамо" в Лиге чемпионов

"Динамо" отправилось в Бельгию на матч квалификации Лиги чемпионов. Полетели чартером, а 40 тысяч евро за этот чартер заплатит УЕФА.

На матч против "Гента" главный тренер Мирча Луческу взял 23 игроков. Не обошлось без неожиданностей.

Артем Кравец

Точно в списке тех, кто улетел в Бельгию, нет нападающего Артема Кравца. Через месяц после подписания соглашения с "Динамо", форвард досрочно разорвал контракт.

По словам Кравца, он хочет больше игровой практики, чтобы попасть в сборную Украины. В "Динамо" он за пять официальных матчей только в одном попал в заявку, где сыграл 24 минуты.