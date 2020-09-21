Кравец официально покинул "Динамо"
Нападающий киевского "Динамо" Артем Кравец неожиданно покинул киевлян. Стороны пришли к соглашению о расторжении контракта.
Информацию о расторжении контракта сообщила пресс-служба киевского клуба.
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Неожиданное решение
Такое решение было принято после разговора с главным тренером Мирчей Луческу и президентом "Динамо" Игорем Суркисом.
Руководство клуба решило пойти навстречу 31-летнему нападающему, который только недавно вернулся в команду киевлян. Его контракт с клубом был рассчитан на два года с опцией продления.
"Динамо" дало возможность Кравцу сменить клуб, где он сможет получать больше игровой практики.
Добавим, что нападающий уже сумел отличиться голом после возвращения в Киев. Это произошло в товарищеском матче против "Колоса".
- Артем Кравец – воспитанник ДЮФШ "Динамо" имени Валерия Лобановского, куда попал в возрасте 13 лет. После окончания учебы выступал за "Динамо-2" и молодежную команду клуба, периодически привлекаясь в первую команду киевского "Динамо".
- Дебютировал в составе "бело-синих" в высшей лиге чемпионата Украины 17 июня 2007 года в последнем туре в гостевом матче против киевского "Арсенала" (1:0), выйдя после перерыва на замену вместо венгра Балажа Фаркаша.
- Всего в чемпионате Украины за "Динамо" Кравец провел 65 матчей (забил 26 мячей), в Кубке Украины 11 матчей (3 мяча), в Суперкубке Украины 1 матч и в еврокубках 28 матчей (4 мяча). Всего – 105 игр (33 мяча).