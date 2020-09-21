Нападающий киевского "Динамо" Артем Кравец неожиданно покинул киевлян. Стороны пришли к соглашению о расторжении контракта.

Информацию о расторжении контракта сообщила пресс-служба киевского клуба.

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Неожиданное решение

Такое решение было принято после разговора с главным тренером Мирчей Луческу и президентом "Динамо" Игорем Суркисом.

Руководство клуба решило пойти навстречу 31-летнему нападающему, который только недавно вернулся в команду киевлян. Его контракт с клубом был рассчитан на два года с опцией продления.

"Динамо" дало возможность Кравцу сменить клуб, где он сможет получать больше игровой практики.

Добавим, что нападающий уже сумел отличиться голом после возвращения в Киев. Это произошло в товарищеском матче против "Колоса".