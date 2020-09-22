До збірної України викликали 28 гравців, які готуватимуть до матчів у жовтні. Українські тенісисти вилетіли у кваліфікації "Ролан Гаррос". Артем Кравець покинув "Динамо" через місяць після підписання угоди. Такими були головні новини спорту 21 вересня

28 гравців для збірної України

На жовтневі матчі збірної України тренерський штаб викликав 28 футболістів. Серед них є новачок – захисник австрійського ЛАСКа Євген Чеберко. Півзахисник бельгійського "Гента" Роман безус потрапив в резерв.

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У жовтні збірна України менше, аніж за тиждень проведе три матчі. Її суперниками будуть збірні, які виграли три останні Чемпіонати світу – Франція, Німеччина та Іспанія.

"Ролан Гаррос": Марченко та Стаховський вилітають у кваліфікації

У 2020 році чоловічий "Ролан Гаррос" відбудеться без українців. Ілля Марченко та Сергій Стаховський вилетіли вже у першому матчі кваліфікації.

Натомість в основній сітці турніру виступлять одразу чотири українки – Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Катерина Козлова та Катаріна Завацька. Ще чотири українки намагатимуться пробитися через сито кваліфікації.

Щодо самого турніру, то організатори змінили суми призових. Більше грошей (в порівнянні з попереднім сезоном) отримають ті тенісисти, які вилетять на попередніх раундах. Натомість переможець отримає лише 70% від минулорічної суми призових.

"Динамо" у Лізі чемпіонів

"Динамо" відправилося до Бельгії на матч кваліфікації Ліги чемпіонів. Полетіли чартером, а 40 тисяч євро за цей чартер заплатить УЄФА.

На матч проти "Гента" головний тренер Мірча Луческу взяв 23 гравців. Не обійшлося без несподіванок.

Артем Кравець

Точно в списку тих, хто полетів у Бельгію, немає нападника Артема Кравця. Через місяць після підписання угоди з "Динамо", форвард достроково розірвав контракт.

За словами Кравця, він хоче більше ігрової практики, щоб потрапити до збірної України. В "Динамо" ж він за п'ять офіційних матчів лише в одному потрапив до заявки, де зіграв 24 хвилини.