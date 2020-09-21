Главный наставник "Динамо" Мирча Луческу взял с собой в Бельгию 23-х футболистов. В заявку на матч против "Гента" в Лиге чемпионов попадут 18 игроков.

Сегодня, 21 сентября, "Динамо" вылетит в Бельгию на матч против "Гента", сообщил официальный сайт клуба.

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Кого взял Луческу в Бельгию

Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет

Бойко, Бущан, Нещерет Защитники: Вивчаренко, Забарный, Кендзера, Миколенко, Сирота, Шабанов

Вивчаренко, Забарный, Кендзера, Миколенко, Сирота, Шабанов Полузащитники: Андриевский, Буяльский, Вантух, Вербич, де Пена, Караваев, Леднев, Сидорчук, Цитаишвили, Цыганков, Шапаренко, Шепелев

Андриевский, Буяльский, Вантух, Вербич, де Пена, Караваев, Леднев, Сидорчук, Цитаишвили, Цыганков, Шапаренко, Шепелев Нападающие: Родригеш, Супряга

Вылет запланирован на 16:30, в воздухе самолет с динамовской делегацией проведет немного меньше 3 часов.

Матч квалификационного раунда Лиги чемпионов "Гент" – "Динамо" состоится 23 сентября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00. Ответный матч команды сыграют 29 сентября.

Добавим, что в составе бельгийского соперника играют три украинца – Роман Яремчук, Игорь Пластун и Роман Безус. Последний может пропустить первый матч против киевлян. Украинец находится в не слишком хорошей форме.