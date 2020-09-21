Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет без украинцев. Единственные представители Украины, которые выступали среди мужчин, уступили еще на этапе квалификации.

Место в рейтинге не позволило Илье Марченко и Сергею Стаховскому рассчитывать на попадание в основную сетку турнира. В отличие от женщин, где у нас точно выступят четыре представительницы (еще четыре попытаются пробиться через сито квалификации).

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Марченко и Стаховский должны были преодолеть три раунда квалификации. Но вылетели уже после первого матча на "Ролан Гаррос".

Марченко уступил немцу Яннику Мадену. Хотя именно украинец выиграл первый сет. Однако три брейка во втором сете (Марченко сделал только один обратный брейк) и еще две выигранные подачи соперника в третьем сете позволили Мадену выиграть эти сети, и матч в целом.

Илья Марченко – Янник Маден 1:2 (6:4, 2:6, 1:6)

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Стаховский тоже пытался навязать борьбу своему сопернику – колумбийцу Даниэлю Галану. Но сделал это только в первом сете, где победитель определился на тай-брейке. Две выигранные подачи соперника во втором сете принесли победу колумбийцу.

Сергей Стаховский – Даниэль Галан 0:2 (6:7 (5), 3:6)

Таким образом мужской "Ролан Гаррос" в этом году пройдет без украинцев.