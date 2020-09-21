Киевское "Динамо" на матч квалификации Лиги чемпионов против бельгийского "Гента" отправилось чартером. За этот полет УЕФА придется заплатить 40 тысяч евро.

УЕФА не рекомендует клубам при полете на международные матчи пользоваться общими самолетами. Поэтому на игру против "Гента" в Бельгию киевское "Динамо" отправилось чартером. Оплату за этот чартер на себя возьмет УЕФА.

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Как сообщает Meta-ratings.com.ua, чтобы облегчить расходную ведомость клубов в гостевых матчах, УЕФА компенсирует каждому клубу по 40 тысяч евро на чартерный рейс.