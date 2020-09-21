УЕФА заплатит 40 тысяч евро за полет "Динамо" на матч против "Гента" в Бельгию
Киевское "Динамо" на матч квалификации Лиги чемпионов против бельгийского "Гента" отправилось чартером. За этот полет УЕФА придется заплатить 40 тысяч евро.
УЕФА не рекомендует клубам при полете на международные матчи пользоваться общими самолетами. Поэтому на игру против "Гента" в Бельгию киевское "Динамо" отправилось чартером. Оплату за этот чартер на себя возьмет УЕФА.
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Как сообщает Meta-ratings.com.ua, чтобы облегчить расходную ведомость клубов в гостевых матчах, УЕФА компенсирует каждому клубу по 40 тысяч евро на чартерный рейс.
- Киевское "Динамо" 23 сентября проведет матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В Бельгии команда сыграет против "Гента".
- На этот матч главный тренер "Динамо" Мирча Луческу взял 23 игроков.
- Медицинский протокол УЕФА, принятый из-за коронавируса, ограничивает количество участников делегации на матч Лиги чемпионов 45 лицами (включая игроков и тренеров).
- Перед отправкой на матч игроки, тренерский штаб и административный персонал "Динамо" прошли еще одно тестирование на коронавирус. Инфекция обнаружена не была.
- Ответный матч между командами состоится 29 сентября в Киеве.
- Победитель этой пары выйдет в групповой этап Лиги чемпионов. Другая команда продолжит свои выступления в группе Лиги Европы.
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