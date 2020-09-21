Нападающий Артем Кравец покинул "Динамо". Произошло это через месяц после того, как форвард подписал с киевлянами контракт.

Кравец подписал контракт с "Динамо" 20 августа. Уже 21 сентября стало известно, что нападающий и руководство клуба "договорились о расторжении контракта". Такое решение было принято после беседы с главным тренером Мирчей Луческу и президентом "Динамо" Игорем Суркисом.

Больше об этом Кравец официально покинул "Динамо"

"Руководство киевского клуба пошло навстречу Артему и дало возможность перейти в другую команду, где он сможет получать больше игровой практики", – заверили в "Динамо".

Важно! Артем Кравец сыграл за "Динамо" лишь в одном официальном матче – во встрече против "Львова" провел 24 минуты. Он также сыграл в товарищеском матче против "Колоса". В остальных четырех официальных встречах он даже не попал в заявку на матч.

Версия Кравца

Именно желание получать игровую практику Кравец назвал главной причиной, почему он решил так быстро покинуть "Динамо".

"Мне 31 год, у меня есть амбиции побороться за место в сборной Украины и принять участие в предстоящем чемпионате Европы. Это моя мечта и цель, для достижения которой необходимо получать постоянную игровую практику. Пообщавшись с главным тренером, понял, что в "Динамо" это будет сделать сложно. Поскольку у меня есть варианты продолжения карьеры в командах, где я получу больше игрового времени, посоветовался с руководством "Динамо", семьей и принял решение побороться за путевку на чемпионат Европы в составе сборной", – заявил Кравец в комментарии официальному сайту "Динамо".

Последний раз Артем Кравец выступал за сборную Украины в июне 2019 года. После этого он не получал вызовы в состав "сине-желтых".

Где именно продолжит карьеру нападающий – пока неизвестно. Он заявил, что пока есть два варианта, которые он рассматривает. Новое соглашение планирует подписать в ближайшее время.