В Париже стартовала квалификация на Открытый чемпионат Франции по теннису. Его участники получат призовые в зависимости от того, как далеко пройдут в турнире. Однако в 2020 году сумма призовых будет значительно отличаться от той, которая была в 2019 году.

Изменения в распределении призовых связаны с пандемией коронавируса, чтобы поддержать теннисистов с более низким рейтингом, сообщили в ATP. Поэтому значительно большие призовые, чем в прошлом году, получат теннисисты, которые вылетят в квалификации или на начальных этапах "Ролан Гаррос". Зато меньшую сумму получат финалист и победитель турнира.

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Так, за поражение в первом квалификационном раунде теннисист получит 10 тысяч евро, что на 42% больше, чем в 2019 году.

Вылет в первом раунде турнира принесет теннисисту 60 тысяч евро, что на 30% больше, чем в прошлом году.

Однако увеличение призовых на первых этапах турнира привело к уменьшению сумм вознаграждений на последующих стадиях. Если в 2019 году выход во второй раунд турнира предусматривал 87 тысяч евро призовых, то в 2020 году – уже 84 тысячи.

Победитель "Ролан Гаррос" получит 1,6 миллиона евро, что составляет лишь 70% от прошлогодней суммы (2,3 миллиона евро). Финалист получит 850 тысяч евро (в 2019 году – 1,18 миллиона евро).