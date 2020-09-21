За попадание в основную сетку Открытого чемпионата Франции по теннису поборются сразу четыре украинки. Они получили соперниц в первом раунде квалификации.

В квалификации "Ролан Гаррос" выступят Марта Костюк, Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Дарья Снигур.

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Важно! Сразу четыре украинки выступят в основной сетке турнира – Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Екатерина Козлова и Катарина Завацкая.

Марта Костюк получила второй номер посева. И квалификацию турнира начнет против Изабеллы Шиниковой из Болгарии. Костюк дважды выигрывала у соперницы.

Леся Цуренко за выход во второй круг квалификации поборется с Чаглой Буюкакчай. Против представительницы Турции украинка играла четыре раза, и все матчи выиграла.

Впервые с 2014 года Цуренко будет начинать выступления на "Ролан Гаррос" с квалификации. Предыдущие пять сезонов украинка стартовала с основной сетки соревнований.

Ангелина Калинина тоже получила в соперницы теннисистку, которая уже побеждала на корте. Это Виктория Голубич из Швейцарии. Калинина еще ни разу не играла в основной сетке "Ролан Гаррос", четыре раза остановившись на стадии квалификации.

Дария Снигур еще в 2019 году выступала в юниорских турнирах, где победила на "Уимблдоне". На юниорском "Ролан Гаррос" она дошла до четвертьфинала. В 2020 году дебютный матч на взрослом Открытом чемпионате Франции в квалификации ей пришлось провести против Барбары Хаас из Австрии.