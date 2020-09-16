Во вторник, 15 сентября, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в дайджесте Спорт24.

"Динамо" вышло в плей-офф Лиги чемпионов

"Динамо" победило "АЗ Алкмаар" и вышло в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, пишет 24 канал.

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"Бело-синие" дважды забили во втором тайме. Сначала отличился Родригес после паса Буяльского в начале второй 45-минутки. А в конце встречи Шапаренко головой удвоил преимущество киевлян.

Теперь "Динамо" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов ожидает победитель пары "Гент" (Бельгия) – "Рапид" (Австрия). Там уже будет двухматчевое противостояние.

Александр Поветкин – Диллиан Уайт: официальная дата реванша

Российский боксер Александр Поветкин согласился дать реванш британцу Диллиан Уайту. Второй бой между боксерами состоится уже осенью 2020 года.

Поединок состоится 21 ноября 2020 года. Где состоится бой – пока не сообщается.

Что известно о противостоянии Поветкин – Уайт

Боксеры встретились в конце августа. Уайт доминировал на протяжении боя и несколько раз отправил россиянина в нокдаун.

Однако в 5 раунде Поветкин сенсационно нокаутировал Уайта. Русский завоевал титулы временного и бриллиантового чемпиона WBС.

Для Уайта это должен быть промежуточный бой перед встречей с победителем поединка Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер.

Матч Франция – Украина официально состоится

Сборная Украины в октябре проведет три матча с последними чемпионами мира. Кроме матчей Лиги наций против Германии и Испании, "сине-желтые" сыграют контрольный поединок против Франции.

Поединок Франция – Украина состоится 7 октября в Париже на арене "Стад де Франс".

Матч планировали провести на этом стадионе еще 27 марта. Однако игра была перенесена из-за пандемии коронавируса.

В "Заре" обнаружили коронавирус перед матчем с "Шахтером"

Луганская "Заря" потеряла одного из игроков основного состава перед сложным матчем против донецкого "Шахтера". У Дмитрия Хомченовского обнаружено положительный тест на коронавирус.

Пресс-служба луганского клуба официально сообщила о положительном тесте у футболиста. Хомченовский уже отправился на самоизоляцию, другие игроки команды активно готовятся к поединку третьего тура чемпионата Украины против действующего чемпиона "Шахтера".