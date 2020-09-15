Известный украинский спортивный журналист Константин Андриюк в очередной раз поднял тему арбитража в украинском футболе. По словам инсайдера, к нему на условиях анонимности обратились несколько арбитров и ассистентов судей, работающих в УПЛ и Первой лиге.

Так, по словам Андриюка, украинский корпус недоволен произволом и методами работы главы комитета арбитров УАФ Лучано Луче. Журналист опубликовал посты в Фейсбуке.

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Прямая речь автора:

"1. 13-14 июля в течение совещания среди арбитров УПЛ (присутствовало 28 человек) лично Лучано Луче приказал – дословно: "4 команды – "Металлист", "Оболонь", "Агробизнес" и "Ингулец", это банда, с которой надо действовать очень жестко". Таким образом, Лучано Луче дал прямые указания, как судить матчи завершения 1 Лиги. Фактически разделив команды на "наши" и "не наши".

2. Куратор ассистентов арбитров, член комитета арбитров УАФ – Ярмолинский Л.М. во многих случаях "решает" вопросы переходов/ротации между лигами; ему также указывают кого и на какие матчи назначать.

3. Сотрудник комитета арбитров УАФ – Приступа С. (в конце сезона 2019/20) звонил (по указаниям 1-го вице-президента УАФ – Вадима Костюченко) арбитрам перед каждым матчем ФК "Волынь". Обычно объявлялись суммы от 100 тысяч до 200 тысяч гривен.

4. После отставки Коллина, все повышения и ротация арбитров между лигами контролируются Костюченко. За нужным переход и повышение арбитра в классе, фигурируют суммы от 5 тысяч долларов до 10-ти".

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На следующий день Андриюк опубликовал вторую порцию инсайдов:

"1. 1-й вице-президент УАФ – Вадим Костюченко дает прямые команды руководителю комитета арбитров Лучано Луче, кого из арбитров и на какой тур назначать. В целом эта информация не нова, но в очередной раз получила свое подтверждение

2. Арбитры, которые не выполняют или отказываются выполнять поставленные задачи как судить "нужно" – в дальнейшем не получают назначений или отстраняются до конца сезона. Среди таких в УПЛ – Бойко, Козик, Балакин в УПЛ и Бондарь в 1 Лиге.

3. Арбитрам УПЛ – Можаровскому, Абдулле, Кутакова, Труханову в декабре 2019 года от комитета арбитров были направлены письма-угрозы об их плохом, читай "неправильном" судействе. Этим арбитрам пригрозили досрочным завершением карьеры!

4. Ежегодно УЕФА перечисляет на работу школы молодого арбитра УАФ 100 тысяч евро. Но на учебу эти средства не выделяются? Интересуется ли тем, где они, сеньор Луче?

5. Арбитры и ассистенты U-19 и 2 Лиги постоянно работают в минус! Потому что их гонорары вообще не покрывают расходы на проезд на матчи. Полное содействие коррупции и подталкивание этих арбитров брать взятки и "убивать" команды на поле.

Один из арбитров из этих лиг на выдержал и написал официальное письмо в адрес Луче. Где указал, что средства на его проезд маршрутом – Мариуполь-Ужгород не покрывают и 50% стоимости его гонорара".

Кроме того, по словам Андриюка, который также ссылается на слова арбитров и предоставленные ему скриншоты переписки, Лучано Луче делал следующее:

1. Высказывания арбитражных экспертов Луче называл "мастурбацией мозга".

2. На инсайдерские заявления журналистов Луче реагировал прямыми угрозами об увольнении своих подчиненных.

3. Называл главного тренера "Александрии" Владимир Шаран "дураком" и "посылал" его (не лично).

4. Капитан "Ингула" Владислава Лупашко называл "тупым идиотом" и просил арбитров "запомнить его".

5. Называл капитана "Динамо" Сергея Сидорова "дураком".

6. Президент ФК "Рух" – Григорий Козловский, по словам Лучано, не просто "идиот". Он еще и "урод", в придачу.

7. Президент "Динамо" Игорь Суркис должен пойти куда по дальше. Опять же по словам самого Лучано Луче.

Скриншоты, которые опубликовал Константин Андриюк: