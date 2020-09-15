Александр Поветкин – Диллиан Уайт: официальная дата реванша
Российский боксер Александр Поветкин согласился дать реванш британцу Диллиану Уайту. Второй бой между боксерами состоится уже осенью 2020 года.
Промоутер Эдди Хирн назвал официальную дату реванша между британцем Диллианом Уайтом и россиянином Александром Поветкиным. Об этом он сообщил в твиттере.
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Поединок состоится 21 ноября 2020 года. Где состоится бой – пока не сообщается.
Что известно о противостоянии Поветкин – Уайт
Боксеры встретились в конце августа. Уайт доминировал в течение боя и несколько раз отправил россиянина в нокдаун.
Однако в 5 раунде Поветкин сенсационно нокаутировал Уайта. Россиянин завоевал титулы временного и бриллиантового чемпиона WBС.
Для Уайта это должен был быть промежуточный бой перед встречей с победителем поединка Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер.