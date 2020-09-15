Российский боксер Александр Поветкин согласился дать реванш британцу Диллиану Уайту. Второй бой между боксерами состоится уже осенью 2020 года.

Промоутер Эдди Хирн назвал официальную дату реванша между британцем Диллианом Уайтом и россиянином Александром Поветкиным. Об этом он сообщил в твиттере.

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Поединок состоится 21 ноября 2020 года. Где состоится бой – пока не сообщается.

It’s sure to be straight up maximum violence once again Nov 21



Alexander Povetkin & @DillianWhyte rematch #PovetkinWhyte2 pic.twitter.com/dvgwsdx0Le — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 15, 2020

Что известно о противостоянии Поветкин – Уайт

Боксеры встретились в конце августа. Уайт доминировал в течение боя и несколько раз отправил россиянина в нокдаун.

Однако в 5 раунде Поветкин сенсационно нокаутировал Уайта. Россиянин завоевал титулы временного и бриллиантового чемпиона WBС.

Для Уайта это должен был быть промежуточный бой перед встречей с победителем поединка Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер.