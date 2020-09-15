"Заря" столкнулась с проблемами перед матчем с "Шахтером": у лидера команды коронавирус
Луганская "Заря" потеряла одного из игроков основного состава перед сложным матчем против донецкого "Шахтера". У Дмитрия Хомченовского выявлен положительный тест на коронавирус.
Пресс-служба луганского клуба официально сообщила о положительном тесте у футболиста. Хомченовский уже отправился на самоизоляцию, другие игроки команды активно готовятся к поединку третьего тура чемпионата Украины против действующего чемпиона "Шахтера".
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Кадровая потеря в составе "Зари"
Игрок почувствовал недомогание, поэтому медицинский штаб оперативно отправил игрока для сдачи ПЦР-теста. Результат которого оказался положительным. Он единственный из футболистов, кто сдал положительный тест на коронавирус.
Хомченовский находится на самоизоляции под постоянным наблюдением врача команды. "Заря" уведомила Премьер-лигу и медицинский департамент УАФ о заражении.
Отметим, что УЕФА рекомендовал не переносить матчи чемпионата Украины из-за COVID-19. Перенос может состояться только в том случае, если клуб не может включить в заявку на матч 14 здоровых футболистов.
- Добавим, что луганская "Заря" переживает не лучшие времена. В "Заре" уже 3 месяца не выплачивают зарплату своим игрокам. 13 сентября вторую подряд неудачу в новом сезоне УПЛ потерпела "Заря". Луганский клуб в стенах уступил "Мариуполю" (0:1). В первом туре "Заря" проиграла "Десне".
- Единственный гол в составе "Мариуполя" забил Топалов после подачи от Кулакова на 61-й минуте. В концовке поединка азовцы остались в меньшинстве после удаления Игнатенко, но это не помогло "Заре" сравнять счет. "Мариуполь" одержал первую победу под руководством тренерского штаба Остапа Маркевича.