Луганская "Заря" потеряла одного из игроков основного состава перед сложным матчем против донецкого "Шахтера". У Дмитрия Хомченовского выявлен положительный тест на коронавирус.

Пресс-служба луганского клуба официально сообщила о положительном тесте у футболиста. Хомченовский уже отправился на самоизоляцию, другие игроки команды активно готовятся к поединку третьего тура чемпионата Украины против действующего чемпиона "Шахтера".

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Кадровая потеря в составе "Зари"

Игрок почувствовал недомогание, поэтому медицинский штаб оперативно отправил игрока для сдачи ПЦР-теста. Результат которого оказался положительным. Он единственный из футболистов, кто сдал положительный тест на коронавирус.

Хомченовский находится на самоизоляции под постоянным наблюдением врача команды. "Заря" уведомила Премьер-лигу и медицинский департамент УАФ о заражении.

Отметим, что УЕФА рекомендовал не переносить матчи чемпионата Украины из-за COVID-19. Перенос может состояться только в том случае, если клуб не может включить в заявку на матч 14 здоровых футболистов.

Хомченовский впервые пришел в "Зарю" в 2011 году. Отыграл там чуть больше 4-х лет и перешел в испанский клуб "Понферрадина". После неудачного вояжа в российском чемпионате, Хомченовский тренировался с луганским клубом и уже летом 2018 года снова вернулся в клуб, как полноценный игрок команды.