15 августа "Динамо" и АЗ сыграли в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов сезона 2020/21. Матч закончился уверенной победой хозяев поля.

Динамо – АЗ 2:0

Голы: Родригес, 49, Шапаренко, 86

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Перед матчем

Команда Мирчи Луческу перед ответственным противостоянием допустила потерю очков в национальном первенстве, сыграв в безголевую ничью с черниговской "Десной".

АЗ в прошлый уикенд должен был проводить встречу со "Зволле" в рамках первого тура чемпионата Нидерландов, но этот матч был перенесен для того, чтобы "фермеры" лучше подготовились к киевскому поединку. Это обстоятельство свидетельствует о серьезности намерений команды Арне Слота, которая собирается вывезти из столицы Украины путевку в решающий раунд квалификации Лиги чемпионов.

Турнирные пути "Динамо" и АЗ ранее пересекались в групповом турнире Лиги Европы сезона 2010/2011. Тогда киевляне дважды обыграли голландский клуб. В Алкмааре "бело-синие" одержали победу со счетом 2:1 (голы у киевлян забили Милевский и Хачериди), а в Киеве выиграли со счетом 2:0 (дубль в свой актив записал Милевский).

Примечательно, что в тех поединках участвовали Огнен Вукоевич и Олег Гусев, которые сейчас входят в тренерский штаб киевского клуба.

Безнадежное начало

Первый момент в матче произошел на 15-й минуте. Подавал слева Гудмундссон, Забарный и Миколенко пролетели мимо, но мяч еще от одного игрока в красном спокойно поскакал в руки Бущану.

На 26-й минуте мяч оказался в воротах "Динамо", но гол был отменен. Боаду, опередив Миколенко, с трех метров затолкал мяч в ворота... Но перед этим Гудмундссон упустил мяч за линию.

Все же свой единственный момент "Динамо" в первом тайме "бело-синие" создали. Кендзера с правого фланга прострелил в центр штрафной, и Буяльский нанес удар – Влаар подставил голову и выбил мяч.

Очень неубедительный первый тайм от "Динамо". АЗ владел преимуществом большую часть тайма, но реальных опасных моментов команды так создать и не смогли.

Атакующее "Динамо"

После перерыва Стенгс без сопротивления сместился вправо, пробил с левой ноги... Бущан и не двинулся. К счастью, мяч прошел мимо ближней стойки ворот.

Не забиваешь ты – забивают тебе. Сразу за несколько минут Жерсон Родригес вывел вперед "Динамо". Обрезка от АЗ, Буяльский вошел в штрафную, выкатил на свободного Жерсона, а тот разобрался с вратарем.

На 60-й минуте Супряга едва не открыл счет своим голам в еврокубках. Владислав принял мяч на левом фланге, вошел в штрафную, обыграл защитника, но слишком сблизился с вратарем и сунул мяч прямо в него.

Через несколько минут де Пена протащил мяч через чужую половину, выполнил прострел в штрафную, но Супряга уже пробежал линию паса.

"Динамо" и дальше продолжало атаковать АЗ. Классно де Пена нашел передачей в штрафной Буяльского. Он сделал несколько попыток пробить, но очень близко был защитник и вратарь АЗ – все заблокировали.

Впоследствии де Пена оказался на линии штрафной соперника с мячом, решил не отдавать передачу, пробил, но несильно и в руки вратарю. Сразу еще один аналогичный момент у де Пены. На этот раз удар получился сильнее, но мяч прошел выше. Хотя контратаку можно было лучше использовать.

В конце матча "Динамо" забило второй гол и поставило точку в матче. Выбежали в контратаку киевляне, Кендзера подал с правого фланга, вратарь ошибся на выходе, а Николай Шапаренко замкнул головой в пустые ворота. 2:0.

АЗ было близко, чтобы сыграть хотя бы один гол, но перекладина киевлян была против. Два удара гостей головами в упоре к воротам... Первый отразил в перекладину Бущан. Второй – Боада с метра – снова в перекладину.

Динамо – АЗ видеообзор матча