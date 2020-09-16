У вівторок, 15 вересня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

"Динамо" вийшло у плей-офф Ліги чемпіонів

"Динамо" перемогло "АЗ Алкмаар" та вийшло у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, пише 24 канал.

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"Біло-сині" двічі забили у другому таймі. Спочатку відзначився Родрігес після пасу Буяльського на початку другої 45-хвилинки. А наприкінці зустрічі Шапаренко головою подвоїв перевагу киян.

Тепер на "Динамо" у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів очікує переможець пари "Гент" (Бельгія) – "Рапід" (Австрія). Там вже буде двохматчеве протистояння.

Олександр Повєткін – Ділліан Уайт: офіційна дата реваншу

Російський боксер Олександр Повєткін погодився дати реванш британцю Ділліану Уайту. Другий бій між боксерами відбудеться вже восени 2020 року.

Поєдинок відбудеться 21 листопада 2020 року. Де відбудеться бій – поки не повідомляється.

Що відомо про протистояння Повєткін – Уайт

Боксери зустрілися наприкінці серпня. Уайт домінував протягом бою та декілька разів відправив росіянина у нокдаун.

Однак у 5 раунді Повєткін сенсаційно нокаутував Уайта. Росіянин завоював титули тимчасового і діамантового чемпіона WBС.

Для Уайта це мав бути проміжний бій перед зустріччю з переможцем поєдинку Тайсон Ф'юрі – Деонтей Уайлдер.

Матч Франція – Україна офіційно відбудеться

Збірна України у жовтні проведе три матчі з останніми чемпіонами світу. Окрім матчів Ліги націй проти Німеччини та Іспанії, "синьо-жовті" зіграють контрольний поєдинок проти Франції.

Поєдинок Франція – Україна відбудеться 7 жовтня у Парижі на арені "Стад де Франс".

Матч планували провести на цьому стадіоні ще 27 березня. Однак гра була перенесена через пандемію коронавірусу.

У "Зорі" виявили коронавірус перед матчем з "Шахтарем"

Луганська "Зоря" втратила одного з гравців основного складу перед складним матчем проти донецького "Шахтаря". У Дмитра Хомченовського виявлено позитивний тест на коронавірус.

Пресслужба луганського клубу офіційно повідомила про позитивний тест у футболіста. Хомченовський вже відправився на самоізоляцію, інші гравці команди активно готуються до поєдинку третього туру чемпіонату України проти чинного чемпіона "Шахтаря".