Бывший гендиректор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал о задолженности по зарплатам в луганской команде.

Оказывается, что "Заря" уже 3 месяца не выплачивает зарплату своим игрокам. Об этом Рафаилов написал в Facebook.

Как это было: "Заря" неожиданно проиграла "Мариуполю" и потерпела второе подряд поражение: видео

Вчерашняя игра "Зари" вызвала гнетущее впечатление. Одно светлое пятно – Никита Шевченко. Все дружно набросились на Скрипника. Поверьте, он делает все, что может. Причина не в нем. Трудно управлять командой, перед которой задолженность по зарплате три месяца и идет четвертый. Иностранцы, которые пришли зимой, за семь месяцев работы, нелегкой работы, получили три зарплаты. Как и чем мотивировать игроков?

"А новоприбывшие... Они что горят желанием играть, наблюдая такую ​​ситуацию Все ждут денег от УЕФА, которые поступят в конце ноября, но ими будут покрыты долги и расходы на участие в соревнованиях, плюс обещанная президентом премия. А дальше что? О, да, ожидаем, что владельцем "Зари" станет кто-то из основных акционеров Tesla или Saudi Oranco", – написал Рафаилов.

Поражение "Зари"

13 сентября вторую подряд неудачу в новом сезоне УПЛ потерпела "Заря". Луганский клуб в стенах уступил "Мариуполю" (0:1). В первом туре "Заря" проиграла "Десне".

Единственный гол в составе "Мариуполя" забил Топалов после подачи от Кулакова на 61-й минуте. В конце поединка азовцы остались в меньшинстве после удаления Игнатенко, но это не помогло "Заре" сравнять счет.

"Мариуполь" одержал первую победу под руководством тренерского штаба Остапа Маркевича.