В понедельник, 4 января, произошло немало событий в мире спорта. О самых главных – читайте в дайджесте Спорт24.

Когда в Украине могут пройти Олимпийские игры

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, когда в Украине могут пройти Олимпийские игры, пишет 24 канал.

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Украина рассматривает возможность провести Олимпийские игры в 2030 или 2032 году.

Речь идет именно о 2030-2032 годах, ведь тогда, по словам Гутцайта, Украина может быть готова к проведению таких соревнований. "Мы считаем, что через 10 лет у нас в стране будет развитие, и мы будем способны провести Олимпийские игры", – говорит министр.

Министр спорта также отметил, что проведение Олимпиады – это амбициозная цель, которая поможет создать рабочие места.

Важно! Хозяин зимней Олимпиады-2030 определится в 2023 году на конгрессе НОК. К 2025 году должен быть определен хозяин Летней Олимпиады-2032 (точная дата пока неизвестна).

Сейвы Нещерета и Трубина попали к лучшим в Лиге чемпионов

В 2020 году на самом высоком уровне дебютировали сразу два украинских юных голкипера. В ворота Динамо стал Руслан Нещерет, а в Шахтере – Анатолий Трубин. Игра обоих поразила даже представителей Лиги чемпионов.

Что касается вратаря Динамо, то в перечень попал его сейв в матче против Барселоны после удара со штрафного Лео Месси. Однако Динамо все равно уступило в этом матче.

Трубин тоже спас Шахтера после ударе со штрафного. Это было в матче против Интера, а мощный удар по воротам нанес Лукаку. И "горняки" сумели сыграть вничью.

Видео лучших сейвов в Лиге чемпионов

В России спортсмены массово снялись с соревнований из-за допинг-контроля

В конце декабря на соревнованиях по биатлону "Ижевская винтовка" произошли массовые снятия юниорок из Ханты-Мансийского автономного округа и юниоров по Тюменской области после прибытия допинг-офицеров РУСАДА.

Допинг-офицеры прибыли на соревнования после спринтерских гонок у мужчин и женщин.

После этого из спринтерской гонки у юниорок снялись 12 спортсменок, а на спринт у юниоров не вышел 21 спортсмен.

Криштиану Роналду побил "вечный" показатель Пеле

Нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет своим голом в новом году. Дубль и результативная передача 35-летнего португальца помогли "старой синьоре" разгромить в чемпионате Италии Удинезе (4:1).

Таким образом, Криштиану Роналду довел свой бомбардирский счет до 758 мячей в 1032 официальных играх.

Португальский футболист обошел Пеле, у которого было 757 голов за 812 официальных матчей.

Чтобы стать абсолютным рекордсменом, Криштиану Роналду нужно забить еще два гола – у чеха Йозефа Бицау 759 побед.