Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт розповів, коли в Україні можуть пройти Олімпійські ігри.

Україна розглядає можливість провести Олімпійські ігри в 2030 або 2032 році. Про це Гутцайт розповів у інтерв'ю "Суспільне".

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"Ми дивимося на 2030-ий та 2032 роки. Оцінюємо, де проводити в Україні, скільки це буде коштувати. Більше дивимося на зимову Олімпіаду. Обговорюємо також юнацькі Олімпійські ігри, одразу амбітна ціль – доросла Олімпіада", – сказав Вадим Гутцайт.

Мова йде саме про 2030-2032 роки, адже тоді, за словами Гутцайта, Україна може бути готовою до проведення таких змагань. "Ми вважаємо, що через 10 років у нас в країні буде розвиток, і ми будемо спроможні провести Олімпійські ігри", – каже міністр.

Міністр спорту також зазначив, що проведення Олімпіади – це амбітна ціль, яка допоможе створити робочі місця.

Хто буде боротися за проведення Олімпіади з Україною

Боротися за проведення зимової Олімпіади-2030 збираються Японія (Саппоро), США (Солт-Лейк Сіті), є також спільна заявка Іспанії, Андорри та Франції (Барселона-Піренеї). Крім того, про готовність прийняти Олімпіаду заявили Канада (Ванкувер).

За проведення літньої Олімпіади-2032 готові боротися: Індія (Мумбаї), Індонезія (Джакарта), Катар (Доха), Німеччина (Рейнсько-Рурський регіон), Іспанія (Мадрид), Австралія (Квінсленд).

Важливо! Господар зимової Олімпіади-2030 визначиться в 2023 році на конгресі НОК. До 2025 року має бути визначений господар Літньої Олімпіади-2032 (точна дата поки невідома).