В кінці грудня на змаганнях з біатлону "Іжевська гвинтівка" сталися масові зняття юніорок з Ханти-Мансійського автономного округу і юніорів з Тюменської області після прибуття допінг-офіцерів РУСАДА.

Допінг-офіцери прибули на змагання після спринтерських гонок у чоловіків і жінок. Про це повідомляє "Весь спорт".

До слова Склад збірної України з біатлону на січневі етапи Кубка світу

Після цього зі спринтерської гонки у юніорок знялися 12 спортсменок , а на спринт у юніорів не вийшов 21 спортсмен.

"Факт масового зняття спортсменів був зафіксований і переданий до відділу розслідувань. Всі необхідні процедури вже проводяться", – йдеться у заяві.

"Цільове тестування є частиною цих процедур, але всі подробиці ми розкривати не можемо, по-перше, відповідно до "Стандарта" а, по-друге, щоб не перешкодити розслідуванню", – повідомила директор з комунікацій РУСАДА Марія Маркова.

До слова. В кінці грудня за порушення антидопінгових правил на чотири роки була дискваліфікована 20-річна біатлоністка Вікторія Коновалова.