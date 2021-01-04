У Росії спортсмени масово знялися зі змагань після прибуття допінг-офіцерів
В кінці грудня на змаганнях з біатлону "Іжевська гвинтівка" сталися масові зняття юніорок з Ханти-Мансійського автономного округу і юніорів з Тюменської області після прибуття допінг-офіцерів РУСАДА.
Допінг-офіцери прибули на змагання після спринтерських гонок у чоловіків і жінок. Про це повідомляє "Весь спорт".
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Після цього зі спринтерської гонки у юніорок знялися 12 спортсменок , а на спринт у юніорів не вийшов 21 спортсмен.
"Факт масового зняття спортсменів був зафіксований і переданий до відділу розслідувань. Всі необхідні процедури вже проводяться", – йдеться у заяві.
"Цільове тестування є частиною цих процедур, але всі подробиці ми розкривати не можемо, по-перше, відповідно до "Стандарта" а, по-друге, щоб не перешкодити розслідуванню", – повідомила директор з комунікацій РУСАДА Марія Маркова.
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