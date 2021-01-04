У неділю, 3 січня, Ювентус на власному полі приймав Удінезе у рамках 15-го туру італійської Серії А. Господарі не залишили шансів супернику.

Ювентус – Удінезе 4:1

Голи: Роналду, 31, 70, К'єза, 49, Дібала, 90+3 – Зегелар, 90

Гості не були фаворитами цього протистояння та не повинні були створити великих проблем супернику. Але вперше м'яч побував у воротах Ювентуса. Де Пауль сам собі створив момент. Півзахисник обігрався з партнером по команді та отримав передачу собі на хід, майстерно зупинив м'яч та пробив повз голкіпера, пише 24 канал.

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Але арбітр зустрічі вирішив звернутись за допомогою до ВАР, щоб переконатись у чистоті голу. Суддя після перегляду відеоповтору скасував гол. Він угледів руку у гравця Удінезе, яка й справді була. Нулі на табло так і не змінились.

Далі за справу взявся Роналду. Кріштіану протягнув м'яч у штрафний гостей та потужним ударом прошив сітку воріт – 1:0. Цього разу арбітру можна було не сумніватись у результативному ударі.

Команди пішли на 15-хвилинну перерву за мінімальної переваги Ювентуса.

На початку другого тайму знову Роналду у центрі уваги. Португалець віддав фантастичну розрізну передачу, адресатом якої став К'єза. Він швидко зорієнтувався, опинився перед голкіпером і з близької відстані пробив у кут воріт – 2:0.

Ремзі міг доводити рахунок до розгромного. Аарон спершу у падінні не вдалось переграти голкіпера, а вже підійнявшись на ноги він таки відправив м'яч у сітку. Рефері знову побіг до ВАР – рука у гравця Ювентуса. Рахунок залишився незмінним.

Удінезе змарнував чудову нагоду скоротити рахунок. Ларсен пробив головою, але поперечина стала на заваді голу.

У середині другого тайму Бентакур класно обікрав суперника та віддав передачу на вільного Роналду. Кріштіану нічого не залишалось, як протягнути м'яч ближче до воріт та забити. З цим завдання португалець впорався на відмінно – 3:0.

Знову гості могли забити. Зегелар потужно пробив з меж штрафного майданчика господарів, але каркас воріт того вечора був проти гола у ворота Ювентуса – поперечина.

Зегелару таки вдалось забити. Несторовскі проштовхнув м'яч повз голкіпера, який відлетів прямо у ноги півзахиснику, який відправив м'яч у порожні ворота – 3:1.

У доданий арбітром час господарі знову довели перевагу до різниці у три голи. Маккені класною передачею побачив Дібалу. Аргентинський нападник вийшов на вільний простір та холоднокровного переграв голкіпера – 4:1.

Після розгромної перемоги наблизився до лідерської трійки – 5 місце та 27 очок. Удінезе продовжує перебувати у середині таблиці – 13 сходинка та 15 набраних пунктів.

Лідером сезону у Серії А залишається Мілан, який у турі легко переграв Беневенто на виїзді 0:2.

Ювентус – Удінезе відеоогляд