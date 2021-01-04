У 2020 році на найвищому рівні дебютували одразу два українські юні голкіпери. У ворота Динамо став Руслан Нещерет, а в Шахтаря – Анатолій Трубін. Гра обох вразила навіть представників Ліги чемпіонів.

На офіційному акаунті Ліги чемпіонів в інстаграм зібрали підбірку найкращих сейвів на груповому етапі турніру. Загалом таких виявилося вісім. І серед них – сейви Нещерета та Трубіна.

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Щодо воротаря Динамо, то в перелік потрапив його сейв у матчі проти Барселони після удару зі штрафного Лео Мессі. Однак Динамо все одно поступилося в цьому матчі.

Трубін теж врятував Шахтаря після ударі зі штрафного. Це було в матчі проти Інтера, а потужного удару по воротах завдав Ромелу Лукаку. Та "гірники" зуміли зіграти внічию.

В перелік найкращих сейвів також потрапили Мануель Нойєр (Баварія), Давід де Хеа (Манчестер Юнайтед), Куівін Келлехер (Ліверпуль), Петер Гулачі (РБ Лейпциг), Ян Зоммер (Боруссія, Менхенгладбах) та Едуар Менді (Челсі).

Відео найкращих сейвів в Лізі чемпіонів

Анатолій Трубін

В сезоні 2020/21 Трубін став одним з основних воротарів Шахтаря, витіснивши Андрія П'ятова. Він зіграв у п'яти матчах групового етапу Ліги чемпіонів, здійснивши 25 сейвів. Це третій показник серед усіх голкіперів груповій стадії турніру.

За підсумками п'ятого туру ЛЧ, в якому Шахтар в Києві переміг Реал, Трубін потрапив до символічної збірної тижня від УЄФА.

За підсумками шостого туру, в якому Шахтар зіграв внічию з Інтером на виїзді, Трубін був серед претендентів на звання гравця тижня в Лізі чемпіонів.

Трубін потрапив у різноманітні збірні. Його включили в список 50 найперспективніших молодих футболістів за версією УЄФА. Також його включили у свою збірну гравців до 19 років ресурс Football Wonderkids.

Найкращим гравцем 2020 року Трубіна визнали й вболівальники Шахтаря.

Руслан Нещерет